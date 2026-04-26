Βίντεο: Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα γρονθοκόπησε τον αρχηγό της Ουέσκα
Απίστευτες εικόνες στις καθυστερήσεις του αγώνα Ουέσκα - Σαραγόσα με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Εστεμπάν Αντράνδα να βγάζει νοκ άουτ τον αρχηγό των γηπεδούχων Χόρχε Πουλίδο με μπουνιά που θα ζήλευε και επαγγελματίας πυγμάχος
Το ντέρμπι παραμονής της Β' κατηγορίας της Ισπανίας, βρήκε την Ουέσκα να παίρνει μια τεράστια νίκη που αύξησε τις ελπίδες της σωτηρία και αντιθέτως έφερε ακόμη πιο κοντά την ιστορική Ρεάλ Σαραγόσα στη Γ' Εθνική.
Η Ουέσκα αφού έχασε πέναλτι στο 6' με τον Σιέλβα, είδε τον ίδιο παίκτη να σκοράρει στο 65' για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις όπου ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρίνγκ!
Με τη Σαραγόσα να αναζητά το γκολ της ισοφάρισης ο τερματοφύλακας της Εστεμπάν Αντράνδα βρέθηκε μπροστά από τον 4ο διαιτητή διαμαρτυρόμενος για τις καθυστερήσεις με τον αρχηγό των γηπεδούχων Χόρχε Πουλίδο να του ζητά τον λόγο.
Ο Αντράνδα τον απώθησε με τον διαιτητή και τον έριξε στο έδαφος με τον διαιτητή να του δείχνει 2η κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλλει. Μόνο που ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων όταν είδε την κόκκινη κάρτα στα χέρια του διαιτητή μετατράπηκε σε ταύρο που είχε δει το κόκκινο πανί του ταυρομάχου και έτρεξε στον Πουλίδο καταφέρνοντας να τον βγάλει νοκ άουτ με μια απίστευτη γροθιά!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα