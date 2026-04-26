Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας η Τσέλσι, 1-0 τη Λιντς, δείτε το γκολ
SPORTS
Τσέλσι Λιντς Κύπελλο Αγγλίας

Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας η Τσέλσι, 1-0 τη Λιντς, δείτε το γκολ

Με γκολ του Έντσο Φερντάντεζ στο 23' η Τσέλσι προκρίθηκε στον τελικό και θα διεκδικήσει την κούπα από την Μάντσεστερ Σίτι

Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας η Τσέλσι, 1-0 τη Λιντς, δείτε το γκολ
Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας μετά από τέσσερα χρόνια προκρίθηκε η Τσέλσι

Οι Μπλε με τον υπηρεσιακό προπονητή Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο τους επικράτησαν 1-0 της Λιντς με γκολ του Έντσο Φερνάντεζ στο 23' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νέτο. 



 Η Τσέλσι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έτσι πήρε  το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλεϊ ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16/5. Αντίπαλός της Τσέλσι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι. 

Η Σίτι θα διεκδικήσει το 8ο και η Τσέλσι το 9ο τρόπαιό της. 

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης