Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας η Τσέλσι, 1-0 τη Λιντς, δείτε το γκολ
Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας η Τσέλσι, 1-0 τη Λιντς, δείτε το γκολ
Με γκολ του Έντσο Φερντάντεζ στο 23' η Τσέλσι προκρίθηκε στον τελικό και θα διεκδικήσει την κούπα από την Μάντσεστερ Σίτι
Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας μετά από τέσσερα χρόνια προκρίθηκε η Τσέλσι.
Οι Μπλε με τον υπηρεσιακό προπονητή Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο τους επικράτησαν 1-0 της Λιντς με γκολ του Έντσο Φερνάντεζ στο 23' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νέτο.
Η Τσέλσι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Έτσι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλεϊ ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16/5. Αντίπαλός της Τσέλσι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι.
Η Σίτι θα διεκδικήσει το 8ο και η Τσέλσι το 9ο τρόπαιό της.
Οι Μπλε με τον υπηρεσιακό προπονητή Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο τους επικράτησαν 1-0 της Λιντς με γκολ του Έντσο Φερνάντεζ στο 23' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νέτο.
Η Τσέλσι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Έτσι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλεϊ ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16/5. Αντίπαλός της Τσέλσι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι.
Η Σίτι θα διεκδικήσει το 8ο και η Τσέλσι το 9ο τρόπαιό της.
