Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP της Euroleague, κατακτά για δεύτερη χρονιά το βραβείο του κορυφαίου
Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το βραβείο συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων από αρχηγούς των ομάδων και προπονητές (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλους (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).
Ο Βεζένκοβ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν σε όλους τους τομείς, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 μ.ό.) και τρίτος στα εύστοχα δίποντα (4,9 ανά παιχνίδι).
πηγή: gazzetta
🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.
The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.
Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.
He’s the Most Valuable Player of the season.
Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3
