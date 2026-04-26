Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP της Euroleague, κατακτά για δεύτερη χρονιά το βραβείο του κορυφαίου
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν σε όλους τους τομείς, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα 

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το βραβείο συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων από αρχηγούς των ομάδων και προπονητές (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλους (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).

Ο Βεζένκοβ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν σε όλους τους τομείς, όντας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 μ.ό.) και τρίτος στα εύστοχα δίποντα (4,9 ανά παιχνίδι).

πηγή: gazzetta

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

