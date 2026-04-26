Πανηγυρισμοί μεχρί πρωίας στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ που έφερε το Κύπελλο στο νησί μετά από 39 χρόνια

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή του ΟΦΗ μόλις έφτασε στο Ηράκλειο - «Ο ΟΦΗ είναι κομμάτι της ψυχής μας», είπε ο δήμαρχος





Ο ΟΦΗ πέτυχε μια σπουδαία και ιστορική νίκη στον Βόλο, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση, σε έναν τελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με αυτή τη νίκη, οι Κρητικοί κατέκτησαν το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους, επαναλαμβάνοντας το επίτευγμα του 1987 και χαρίζοντας ανεπανάληπτη χαρά στους φιλάθλους τους.Πέρα από το τρόπαιο, η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας χρονιάς. Η παρουσία της σε League Phase θεωρείται δεδομένη, με το αν θα αγωνιστεί στο UEFA Europa League ή στο UEFA Europa Conference League να ξεκαθαρίζει το καλοκαίρι.Η επιτυχία αυτή πυροδότησε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους. Το κλίμα ήταν γιορτινό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον κόσμο να τραγουδά, να χορεύει και να δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα.Η Πλατεία Ελευθερίας αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων, όπου φίλοι της ομάδας κάθε ηλικίας έγιναν μια μεγάλη παρέα, ζώντας στιγμές έντονης συγκίνησης και ενθουσιασμού.

Στον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο βρέθηκαν περισσότεροι από 8.000 φίλαθλοι του ΟΦΗ, που ταξίδεψαν από την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας για να στηρίξουν την ομάδα τους από κοντά.



Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στο Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τα ξημερώματα, όπου γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο. Παρά την ώρα και τις καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες φίλαθλοι βρέθηκαν εκεί για να συνεχίσουν τη γιορτή.



Δήλωση δημάρχου: «Ο ΟΦΗ είναι κομμάτι της ψυχής μας» Ο δήμαρχος Ηράκλειο, Αλέξης Καλοκαιρινός, χαρακτήρισε τη νίκη ιστορική για την πόλη και ολόκληρη την Κρήτη, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την προσπάθεια της ομάδας.



Τόνισε ότι η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ενότητας και πίστης, ενώ συνεχάρη ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στους φιλάθλους, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου.