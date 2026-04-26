Ο Μπούσης έφερε το Κύπελλο στο Ηράκλειο, αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές
Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 5:30 με τον Μιχάλη Μπούση να φέρνει μαζί του το Κύπελλο Ελλάδας
Πέρασαν 39 χρόνια από τον άθλο του ΟΦΗ του Γκέραρντ το 1987, όμως το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.
Η αποστολή των θριαμβευτών επέστρεψε λίγο μετά τις 5:30 στην Κρήτη και το «Νίκος Καζαντζάκης» είχε... βουλιάξει από Ομιλίτες που περίμεναν να δουν από κοντά το τρόπαιο και τους Κυπελλούχους που έκαναν περήφανη την Κρήτη.
Τα μέλη της ομάδας έγιναν «έναν» με τον κόσμο που ξαγρύπνησε για να βιώσουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και όλοι μαζί δημιούργησαν κλίμα «Γεντί Κουλέ»!
Φυσικά την τιμητική του είχε ο Χρήστος Κόντης, τον οποίο σήκωσαν στον αέρα!
Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, κουβάλησε την «κούπα» και αποεθώθηκε από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι φώναξαν «Είναι τρελός ο πρόεδρος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα