Ο Μπούσης έφερε το Κύπελλο στο Ηράκλειο, αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές
SPORTS
ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας πανηγυρισμοί

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 5:30 με τον Μιχάλη Μπούση να φέρνει μαζί του το Κύπελλο Ελλάδας

Πέρασαν 39 χρόνια από τον άθλο του ΟΦΗ του Γκέραρντ το 1987, όμως το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο και σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Η αποστολή των θριαμβευτών επέστρεψε λίγο μετά τις 5:30 στην Κρήτη και το «Νίκος Καζαντζάκης» είχε... βουλιάξει από Ομιλίτες που περίμεναν να δουν από κοντά το τρόπαιο και τους Κυπελλούχους που έκαναν περήφανη την Κρήτη.
Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, κουβάλησε την «κούπα» και αποεθώθηκε από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι φώναξαν «Είναι τρελός ο πρόεδρος».
Τα μέλη της ομάδας έγιναν «έναν» με τον κόσμο που ξαγρύπνησε για να βιώσουν αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και όλοι μαζί δημιούργησαν κλίμα «Γεντί Κουλέ»!
Φυσικά την τιμητική του είχε ο Χρήστος Κόντης, τον οποίο σήκωσαν στον αέρα!
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

