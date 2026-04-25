Bundesliga: Η απίθανη Μπάγερν έχανε 3-0 στην έδρα της Μάιντς και επικράτησε 3-4, δείτε τα γκολ
Bundesliga: Η απίθανη Μπάγερν έχανε 3-0 στην έδρα της Μάιντς και επικράτησε 3-4, δείτε τα γκολ
Αν και είχε κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο από την περασμένη εβδομάδα, η φοβερή ομάδα του Βινστέντ Κομπανί έκανε την ανατροπή της χρονιάς
Εχοντας ήδη εξασφαλίσει από την περασμένη εβδομάδα τον τίτλο και με το μυαλό στον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν παρατάχθηκε χωρίς οκτώ βασικούς στο Μάιντς, για την αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής της Bundesliga με την τοπική ομάδα. Βρέθηκε να χάνει 3-0 στο ημίχρονο, αλλά ακόμη κι έτσι... αρνήθηκε να χάσει. Ο Βενσάν Κομπανί «επιστράτευσε» στο β΄ μέρος -κάποιους- βασικούς και οι Βαυαροί έκαναν την ολική ανατροπή και πήραν τη νίκη με 4-3! Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν αυτός που άνοιξε το... δρόμο της ανατροπής και εν συνεχεία ανέλαβαν δράση τα «βαριά όπλα», με τους Ολίσε, Μουσιάλα και Κέιν να υπενθυμίζουν ποιος είναι το «αφεντικό» στη Bundesliga.
Με δύο γκολ του Πάτρικ Σικ, η Λεβερκούζεν πέρασε νικηφόρα (2-1) από την Κολωνία και συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση στην τετράδα (ή πεντάδα) που οδηγεί στο Champions League της επόμενης περιόδου. Στη μάχη της παραμονής, η ουραγός Χαϊντενχάιμ πήρε... παράταση ζωής, καθώς νίκησε 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 64΄. Ενδιάμεσά τους βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, η οποία (με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη) παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Γκλάντμπαχ και έχασε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού. Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, στο 1-1 της Αουγκσμπουργκ με την Αϊντραχτ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού - 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ - 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε - 66΄ Ντοάν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Με δύο γκολ του Πάτρικ Σικ, η Λεβερκούζεν πέρασε νικηφόρα (2-1) από την Κολωνία και συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση στην τετράδα (ή πεντάδα) που οδηγεί στο Champions League της επόμενης περιόδου. Στη μάχη της παραμονής, η ουραγός Χαϊντενχάιμ πήρε... παράταση ζωής, καθώς νίκησε 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 64΄. Ενδιάμεσά τους βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, η οποία (με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη) παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Γκλάντμπαχ και έχασε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού. Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, στο 1-1 της Αουγκσμπουργκ με την Αϊντραχτ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού - 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ - 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε - 66΄ Ντοάν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ - 43΄πεν., 52΄ Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 19:30
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 64 -30αγ.
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 56 -30αγ.
Λεβερκούζεν 55
Χοφενχάιμ 54 -30αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -30αγ.
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31 -30αγ.
Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 19:30
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 64 -30αγ.
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 56 -30αγ.
Λεβερκούζεν 55
Χοφενχάιμ 54 -30αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -30αγ.
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31 -30αγ.
Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
