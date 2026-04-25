Premier League: Νίκη «χρυσάφι» για Τότεναμ 1-0 τη Γουλβς, η Γουέστ Χαμ 2-1 την Έβερτον, η Λίβερπουλ 3-1 την Πάλας, δείτε τα γκολ
Νωρίτερα η Φούλαμ επικράτησε της Άστον Βίλα με 1-0 και την έστειλε στην 5η θέση
Σε θρίλερ για... γερά νεύρα εξελίσσεται η μάχη της παραμονής στην Premier League.
Η Τότεναμ έδειχνε ανήμπορη να βρει ένα γκολ στο «Μολινό», απέναντι στην ουραγό και καταδικασμένη Γουλβς, αλλά ο Ζοάο Παλίνια στο 82΄ έδωσε τη λύση και οι «σπερς» πήραν... ανάσα, αν και παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού.
Για λίγο φάνηκε ότι θα έπιαναν τη Γουέστ Χαμ, η οποία ισοφαρίστηκε στο 88΄ από την Εβερτον, αλλά ένα γκολ του Γουίλσον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε πολύτιμη νίκη με 2-1 στα «σφυριά», που είχαν βασικό τον Ντίνο Μαυροπάνο.
Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο διατηρεί το +2 από τους «σπερς», τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, ενώ ούτε η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να αισθάνεται ακόμη απολύτως ασφαλής, έχοντας διαφορά πέντε βαθμών από τη «διακεκαυμένη ζώνη».
Στο «Ανφιλντ», ο Αλεξάντερ Ισακ σκόραρε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 (κι αφού βέβαια έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός λόγω τραυματισμού) και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Λίβερπουλ με 3-1 επί της Κρίσταλ Πάλας.
Ο Αντι Ρόμπερτσον πέτυχε το δεύτερο γκολ για τους «κόκκινους» και ο Βιρτς στις καθυστερήσεις «σφράγισε» τη νίκη των απερχόμενων πρωταθλητών (ενδιάμεσα είχε μειώσει ο Μουνιός), που ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της κατάταξης.
Ισόβαθμη με την Αστον Βίλα, που νωρίτερα ηττήθηκε 1-0 από τη Φούλαμ- και βρίσκονται πολύ κοντά στην εξασφάλιση της... μίνιμουμ υποχρέωσης, την έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1 (36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Τότεναμ 0-1 (82΄ Ζοάο Παλίνια) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 19:30
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Άρσεναλ 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48 -33αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Νιούκαστλ 42 -33αγ.
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--
