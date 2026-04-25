Συγκινημένος ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μετά την παραμονή του Αμαρουσίου: «Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν»
SPORTS
Η ομάδα του Αμαρουσίου παρότι ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ παρέμεινε στην Basket League

Μετά από μία πολύ δύσκολη σεζόν, το Μαρούσι εξασφάλισε την παραμονή του παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αφού έχασε και ο Πανιώνιος από τον Άρη.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εμφανίστηκε συγκινημένος στην κάμερα της ΕΡΤ, μιλώντας με υπερηφάνεια για τα όσα κατάφεραν οι παίκτες του παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισαν.

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη και καλή τύχη στον τελικό. Εύχομαι ολόψυχα να φέρει το κύπελλο που του αξίζει στην Ελλάδα.

Συγχαρητήρια σε όλους για την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν. Πανηγυρίζουμε που τα καταφέραμε.

Είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, για το προσωπικό, για τους φιλάθλους μας και όσους μας στάθηκαν.

Συγχαρητήρια στον κόσμο. Συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας που έχει ήθος και αξιοπρέπεια και προχωράμε», είπε αναλυτικά.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης