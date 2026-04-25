Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν η Σελέν Ερντέμ, βίντεο
Η προπονήτρια της ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, είδε τον αγώνα των πρασίνων με την Μύκονο
Δίπλα στην ομάδα μπάσκετ ανδρών του Παναθηναϊκού και η Σελέν Ερντέμ.
Η Τουρκάλα προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του ΠΑΟ βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να δει τον αγώνα της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Μύκονο.
Η Σελέν Ερντέμ έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον συμπατριώτη της, Εργκίν Αταμάν, και όποτε είχε χρόνο μέσα στη χρονιά ήταν πάντα δίπλα στην ανδρική ομάδα.
Στο γήπεδο ήταν και η γνωστή Τουρκάλα δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι, η οποία δουλεύει για τη Euroleague. Οι δύο γυναίκες τα είπαν για αρκετή ώρα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
