Στέφανος Τζίμας: Ήρθε από την Αγγλία στο Βόλο για τον τελικό του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ
SPORTS
Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ εθεάθη σε καφενείο του Βόλου να φοράει την επετειακή φανέλα του «Δικεφάλου» για τα 100 χρόνια και να βγάζει φωτογραφίες με τον κόσμο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Εκτός από τις χιλιάδες των «πιστών» που θα έχει μαζί του ο ΠΑΟΚ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ στο «Πανθεσσαλικό», στο πλευρό του θα βρεθεί κι ένα από τα δικά του παιδιά, που το καλοκαίρι άνοιξε τα... φτερά του για την Premier League.

Ο Στέφανος Τζίμας εθεάθη σε καφετέρια του Βόλου φορώντας την επετειακή φανέλα του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Έλληνας επιθετικός, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τους «ασπρόμαυρους» και πουλήθηκε στην Μπράιτον μέσω της Νυρεμβέργης έφτασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από το Μπράιτον προκειμένου να παρακολουθήσει το σημαντικό αυτό παιχνίδι της ομάδας της καρδιάς του.

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στη διαδικασία της αποθεραπείας από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο κι έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το ταξίδι-αστραπή για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έκπληξη τόσο για όσους τον συνάντησαν στον Βόλο όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του που είχαν ήδη μεταβεί στην Πορταριά του Πηλίου και δεν γνώριζαν την άφιξή του.


Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης