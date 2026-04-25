Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Στέφανος Τζίμας: Ήρθε από την Αγγλία στο Βόλο για τον τελικό του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ
Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ εθεάθη σε καφενείο του Βόλου να φοράει την επετειακή φανέλα του «Δικεφάλου» για τα 100 χρόνια και να βγάζει φωτογραφίες με τον κόσμο
Εκτός από τις χιλιάδες των «πιστών» που θα έχει μαζί του ο ΠΑΟΚ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ στο «Πανθεσσαλικό», στο πλευρό του θα βρεθεί κι ένα από τα δικά του παιδιά, που το καλοκαίρι άνοιξε τα... φτερά του για την Premier League.
Ο Στέφανος Τζίμας εθεάθη σε καφετέρια του Βόλου φορώντας την επετειακή φανέλα του «δικεφάλου του βορρά».
Ο Έλληνας επιθετικός, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τους «ασπρόμαυρους» και πουλήθηκε στην Μπράιτον μέσω της Νυρεμβέργης έφτασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από το Μπράιτον προκειμένου να παρακολουθήσει το σημαντικό αυτό παιχνίδι της ομάδας της καρδιάς του.
Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στη διαδικασία της αποθεραπείας από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο κι έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το ταξίδι-αστραπή για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έκπληξη τόσο για όσους τον συνάντησαν στον Βόλο όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του που είχαν ήδη μεταβεί στην Πορταριά του Πηλίου και δεν γνώριζαν την άφιξή του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
