Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76: Στο ρελαντί οι πράσινοι πριν τις μάχες με τη Βαλένθια στην Ισπανία, βίντεο
Την ευκαιρία να δώσει χρόνο σε όλο το ρόστερ του βρήκε ο Εργκίν Αταμάν πριν τις δύο μεγάλες μάχες των πρασίνων στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μυκόνου στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου με 97-76 και έκανε μια καλή προπόνηση ενόψει του ταξιδιού στην Ισπανία και τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

Παναθηναϊκός – Μύκονος: Ο αγώνας

Στο... ρελαντί ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες το παιχνίδι στο Glass Floor, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τις περισσότερες επιθετικές ευθύνες του Παναθηναϊκού (8π.) και να δίνει προβάδισμα εννέα πόντων (19-10) πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο 25-18.

Οι γηπεδούχοι είχαν 8/13 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 0/2 βολές, 6-3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μετρήσει αντίστοιχα 2/7 δίποντα και 4/9 τρίποντα.


Τα σουτ από την περιφέρεια συνέχισαν να αποτελούν την σταθερή απειλή της Μυκόνου ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι.

Ο Ντίνος Μήτογλου πήρε την σκυτάλη στην επίθεση της ομάδας του (7π.) και μετά το «ρευστό» 34-31 και βοήθησε την ομάδα του να τρέξει σερί 9-0 για το 43-31.

Το ημίχρονο έκλεισε στο +15 για τον Παναθηναϊκό (50-35) έχοντας το «τριφύλλι» (Λεσόρ 8π., Γκριγκόνις 8π., Μήτογλου (7π.) 14/22 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 4/6 βολές, 13-7 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 8 κλεψίματα και 5 λάθη, ενώ η Μύκονος (Κάναντι 10π.) αντίστοιχα 6/14 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 2/6 βολές, 10-6 ριμπάουντ και μόλις 6 ασίστ για 11 λάθη.

Η διαφορά έφτασε αρχικά τους 18 πόντους (61-43 στο 25') με τους παίκτες του Άταμαν να έπαιζαν με... σβηστές τις μηχανές. Χωρίς να χρειαζόταν να ανεβάσουν στροφές.

Για την ακρίβεια έπαιζαν με... σβηστές κλείνοντας την 3η περίοδο στο +16 (69-53), με τον Εργκίν Άταμαν να είχε μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που είχε στη διάθεσή του.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία και για τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 23 πόντους διαφορά (84-61) στο 35' και να μένουν στο παρκέ οι παίκτες από το δεύτερο rotation της ομάδας.

Και αυτό προκειμένου να μείνουν «φρέσκοι» οι «βασικοί» ενόψει των δύο πρώτων αγώνων με την Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76.

