Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα με «φόντο» τον τελικό Κυπέλλου: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, MotoGP και τένις σε μια γεμάτη ημέρα δράσης, με κορυφαίο γεγονός τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο ΟΑΚΑ

Με έντονο αθλητικό ενδιαφέρον και δεκάδες μεταδόσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη, η σημερινή ημέρα (25/04) κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα και τραβάει τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου, όμως η δράση δεν περιορίζεται εκεί.

Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αγώνες MotoGP από την Ισπανία, μάχες στο WRC, αναμετρήσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, παιχνίδια NBA Playoffs, αλλά και σημαντικά τουρνουά τένις σε Μαδρίτη και άλλες διοργανώσεις.

Το μπασκετικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης σημαντικά παιχνίδια της Greek Basketball League, ενώ έντονη είναι η δράση και στις μικρότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου σε Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία και Γερμανία.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS9

10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS10

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS11

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άστον Βίλα Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Χανιά Super League 2

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Πίζα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Betsson GBL

16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Κολωνία – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία, Χέρεζ

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΚΠΡ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ Sports 3 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL

18:15 Αρης Betsson – Πανιώνιος GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 2 ΠΑΟΚ – Μαρούσι GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός GBL

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ρόμα Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον FA Cup

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Τζιρόνα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Φόλκερκ William Hill Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νάπολι – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:00 Novasports Start Μπρέντα – Άγιαξ Eredivisie

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Μπουμπλίκ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ρίο Άβε Liga Portugal
