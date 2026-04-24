Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο στόχαστρο των Μπλέιζερς ο Έλληνας σούπερ σταρ
Ο Μπιλ Όραμ αναφέρει ότι η ομάδα του Πόρτλαντ θα κινηθεί το καλοκαίρι για να κάνει δικό της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο 

Σύμφωνα με την «The Oregonian» μια ακόμα ομάδα προστέθηκε στην... κούρσα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ο λόγος για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς οι οποίοι σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ του Μπιλ Όραμ, αναμένεται να κινηθούν προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

«Η επιστροφή του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ειδικά με ένα ευκαιριακό συμβόλαιο 14 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει τους Μπλέιζερς καλύτερους στο παρκέ, αλλά δίνει επίσης στο front office μεγαλύτερη πίεση να τα δώσει όλα και να κυνηγήσει άλλους αστέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληγε:

«Οι Μπλέιζερς είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εφόσον είναι πρόθυμος να υπογράψει επέκταση, αλλά δεν είναι πιθανό να περιορίσουν τις επιλογές τους μόνο στον πρώην συμπαίκτη του Λίλαρντ στο Μιλγουόκι».



Πηγή: www.gazzetta.,gr
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης