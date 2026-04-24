Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο στόχαστρο των Μπλέιζερς ο Έλληνας σούπερ σταρ
Ο Μπιλ Όραμ αναφέρει ότι η ομάδα του Πόρτλαντ θα κινηθεί το καλοκαίρι για να κάνει δικό της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σύμφωνα με την «The Oregonian» μια ακόμα ομάδα προστέθηκε στην... κούρσα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το ερχόμενο καλοκαίρι!
Ο λόγος για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς οι οποίοι σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ του Μπιλ Όραμ, αναμένεται να κινηθούν προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.
«Η επιστροφή του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ειδικά με ένα ευκαιριακό συμβόλαιο 14 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει τους Μπλέιζερς καλύτερους στο παρκέ, αλλά δίνει επίσης στο front office μεγαλύτερη πίεση να τα δώσει όλα και να κυνηγήσει άλλους αστέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληγε:
«Οι Μπλέιζερς είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εφόσον είναι πρόθυμος να υπογράψει επέκταση, αλλά δεν είναι πιθανό να περιορίσουν τις επιλογές τους μόνο στον πρώην συμπαίκτη του Λίλαρντ στο Μιλγουόκι».
Πηγή: www.gazzetta.,gr
The Blazers are “ready” to pursue trading for Giannis if he’s open to signing with them long term, per @billoram.— Legion Hoops (@LegionHoops) April 24, 2026
Dame, Jrue Holiday, and Giannis 🤯 (h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/CGv4u03hvv
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα