Συμφωνία Ολυμπιακού και ΜακΙντάιρ για τρία χρόνια αποκαλύπτουν οι Σέρβοι
Παίκτης του Ολυμπιακού φαίνεται να είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μίλερ ΜακΙντάιρ της Μπασκόνια.

Σύμφωνα με το σέρβικο «meridian sports» ο παίκτης έδωσε τα χέρια με τους «ερυθρόλευκους» και θα φοράει τη φανέλα των Πειραιωτών για τα επόμενα τρία χρόνια.



Μάλιστα τα χρήματα που πρόκειται να εισπράξει ο Αμερικανός, ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια. Οι δύο πλευρές ήταν σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και φαίνεται να συμφώνησαν, έτσι ώστε την επόμενη τριετία να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό.

Πηγή: www.gazzetta.gr
