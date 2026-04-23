Στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας η Μπάγερν με ηγέτη Κέιν, 2-0 τη Λεβερκούζεν, δείτε τα γκολ
SPORTS
Οι Βαυαροί θα διεκδικήσουν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας τους κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ

Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ. Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στην εφετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουϊς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.




Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 0-2
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 23/4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης