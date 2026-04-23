Στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας η Μπάγερν με ηγέτη Κέιν, 2-0 τη Λεβερκούζεν, δείτε τα γκολ
Οι Βαυαροί θα διεκδικήσουν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας τους κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ
Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ. Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στην εφετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουϊς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:
Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 0-2
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 23/4
