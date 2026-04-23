Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Κύπελλο Κύπρου: Επεισόδια στο Απόλλων – ΑΠΟΕΛ, καταγγελίες Γκαρσία για επίθεση, δείτε βίντεο
Σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο μετά το 4-2, με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ να καταγγέλλει ότι δέχθηκε αντικείμενο
Επεισοδιακή ήταν η κατάληξη του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν 4-2, αλλά την ένταση μετά το τελευταίο σφύριγμα να επισκιάζει το αποτέλεσμα, καθώς σημειώθηκε σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο και ο Πάμπλο Γκαρσία αντέδρασε έντονα για αντικείμενα που δέχθηκε.
Ο Απόλλων Λεμεσού απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, επικρατώντας με 4-2 του ΑΠΟΕΛ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Κύπρου. Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Άλφαμεγα Stadium».
Ένταση και σύρραξη μετά το τελευταίο σφύριγμαΑμέσως μετά το τέλος του αγώνα, δημιουργήθηκε ένταση μπροστά από τους πάγκους των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη. Μέλη των αποστολών ενεπλάκησαν σε επεισόδια και η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά από τον έλεγχο, πριν επέμβουν παράγοντες και άνθρωποι των ομάδων για να αποκαταστήσουν την τάξη.
Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Ουρουγουανός τεχνικός αντέδρασε έντονα εξαιτίας αντικειμένων που ρίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ένα ποτήρι φέρεται να τον χτύπησε, καθώς και τον βοηθό του.
Η αντίδραση Γκαρσία και οι δηλώσεις του
Ο Πάμπλο Γκαρσία ήταν εμφανώς εκνευρισμένος μετά την ήττα της ομάδας του με 4-2 και στην αρχική του τοποθέτηση εμφανίστηκε λιγομίλητος, δηλώνοντας: «Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι».
Σε ερώτηση για τον Μαρκίνιος, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, απάντησε: «Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο».
Η ένταση συνεχίστηκε και στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Μπέλετς από την προθέρμανση, με τον ίδιο να απαντά σε υψηλούς τόνους: «Τώρα σοβαρά μιλάς ή κοροϊδεύεις. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση».
Λίγο αργότερα, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gipedo.politis.com.cy, ο προπονητής του Απόλλωνα επικοινώνησε με τον Πάμπλο Γκαρσία και μετέφερε την απολογία του για το περιστατικό με τα αντικείμενα που ρίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης.
