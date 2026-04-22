Αντετοκούνμπο: Πρωταγωνιστεί στο τρέιλερ της νέας ταινίας των Minions, δείτε βίντεο

Τον πιο ευφάνταστο και τον πιο έξυπνο τρόπο, προκειμένου να προωθήσουν την νέα ταινία Minions, σκέφτηκαν οι παραγωγοί της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί στο διαφημιστικό τρέιλερ.

Ο σταρ του NBA, που δεν κρύβει την αγάπη που έχει για τα κινούμενα σχέδια, δεν μπόρεσε να αρνηθεί μία τέτοια πρόταση, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι άκρως διασκεδαστικό.

Όλοι θυμόμαστε άλλωστε την υπέροχη μεταμφίεση του σε Minion τον περασμένο Οκτώβριο, για το Halloween, που επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο την αδυναμία που έχει στα συγκεκριμένα καρτούν.

Ο Greek Freak, καλείται σύμφωνα με το σενάριο να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ταινίες και αφίσες, στις οποίες και θα πρωταγωνιστήσει. Η πρώτη είναι μία επική περιπέτεια, στην οποία παρουσιάζεται με κουστούμι. Η δεύτερη είναι ένα ιστορικό έργο, όπου παρουσιάζεται ως μονομάχος, ενώ η τρίτη είναι μία ταινία παγκόσμιας κλάσης, στην οποία εμφανίζεται ως ένας σούπερ μπαμπάς για όλες τις δουλειές.





Παρόλο που και τα τρία σενάρια (και οι αντίστοιχες αφίσες) άρεσαν αρκετά στον Γιάννη, όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσει σε ποια θέλει να πρωταγωνιστήσει, παραδέχτηκε: «Είναι καλές, αλλά υπάρχει μόνο μία ομάδα με την οποία δουλεύω».



Αυτή δεν είναι άλλη από την ομάδα των Minions, με τη συνέχεια του τρέιλερ να είναι απολαυστική. Ο Γιάννης εμφανίζεται αμέσως ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ταινίας, με τα αγαπημένα του Minions να του δίνουν σκηνοθετικές οδηγίες για το πως θα πρέπει να παίξει και για το τι θα πρέπει να πει.







Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Ιουλίου και ήδη από τα πρώτα σχόλια που δέχτηκε το τρέιλερ, φαίνεται ότι θα σπάσει τα ταμεία.