Η Ολίβια Ροντρίγκο «παίρνει θέση» στο El Clásico
Το όνομα της Αμερικανίδας τραγουδίστριας θα... εμφανιστεί στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, στο ντέρμπι της 10ης Μαΐου στο πλαίσιο της χορηγικής συμφωνίας των μπλαουγκράνα με τη Spotify

Έχουν περάσει ακριβώς τέσσερα χρόνια (Μάιου 2022) από τη στιγμή που η  Μπαρτσελόνα  ανακοίνωσε τη χορηγική συμφωνία της με την ψηφιακή υπηρεσία μουσικής Spotify, με το λογότυπο της εταιρείας να... κοσμεί το μπροστινό μέρος της φανέλας της ομάδας, ενώ παράλληλα είναι και χορηγός ονοματοδοσίας στο γήπεδο του συλλόγου (Spotify Camp Nou).

Η συνεργασία των δύο πλευρών προέβλεπε (μεταξύ άλλων) ότι στα μεγάλα ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης - η Μπαρτσελόνα στη φανέλα της θα αντικαθιστά το λογότυπο της εταιρίας με το όνομα ή το προσωπικό σήμα ενός καλλιτέχνη.

Έτσι μέχρι σήμερα, στη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως οι Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott και Ed Sheeran.

Για το ντέρμπι στις 10 Μαΐου στο Spotify Camp Nou, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η καλλιτέχνης που επιλέχθηκε να εμφανιστεί στη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, η 23χρονη Αμερικανίδα, που αποτελεί ένα από τα καυτά ονόματα τα παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.




Στο άκουσμα αυτής της είδησης, τόσο οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα όσο και οι θαυμαστές της νεαρής τραγουδίστριας δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, καθώς προστίθεται ένας ακόμη κρίκος σ' αυτήν την εντυπωσιακή λίστα καλλιτεχνών που συνδέονται με το Clasico.


Αυτό που δεν ικανοποίησε και τόσο τους φιλάθλους, ήταν η τιμή με την οποία θα πωλείται η συγκεκριμένη συλλεκτική φανέλα του ντέρμπι, η οποία αγγίζει τα 500 ευρώ.
