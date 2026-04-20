Μπενίτεθ: Μερικοί παίκτες σκέφτονται αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν

Κλείσιμο

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό τόνισε ότιΖήτησε από τον κόσμο, παράλληλα, να κάνει υπομονή και υποστήριξε ότι θα γίνουν κινήσεις το καλοκαίρι για να δημιουργηθεί μία ανταγωνιστική ομάδα. Ο Μπενίτεθ εξήγησε επίσης τον λόγο για τον οποίο έβγαλε στο ημίχρονο τονΑναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:«Είναι ξεκάθαρο ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, αλλά κάναμε δύο σοβαρά λάθη που επηρέασαν την έκβαση του παιχνιδιού. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά κάναμε λάθη.Στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλα τον Τεττέη για να τον προστατεύσω επειδή είχε δεχθεί κίτρινη, βάλαμε έναν ποδοσφαιριστή γρήγορο όπως ο Πελίστρι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν κάνει εύκολα λάθη και έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί. Δεν τα καταφέραμε».Γιατί ο Παναθηναϊκόςσήμερα: «Συμφωνώ ότι έπρεπε να είμαστε πιο άμεσοι στις επιθέσεις μας και δεν το κάναμε αυτό. Μιλήσαμε με τους παίκτες μου γι’ αυτό. Έπαιξε ρόλο και το τάιμινγκ στις μεταβιβάσεις μας. Από τη μία θέλαμε να παίξουμε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και από την άλλη θέλαμε να έχουμε την κατοχή και ρισκάραμε πολύ. Έβαλα Σφιντέρσκι και Πελίστρι με αυτή τη λογική, αλλά δεν τα καταφέραμε».Για το, αφού ήταν το τελευταίο στη Λεωφόρο: «Μιλούσαμε πριν το ματς για τη σημασία του και για την έδρα, είδαμε ότι είχαμε μια ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, αλλά μετά άλλαξαν όλα και δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε επειδή κάναμε απανωτά λάθη. Αν σας ρωτήσω όλους εσάς αν η ομάδα έχει βελτιωθεί θα πείτε ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά σε αυτή τη φάση παίζουμε με τους τρεις καλύτερους».Για τους: «Δεν υπάρχει ρεαλιστικός στόχος, πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν μερικοί έχουν αρχίσει να σκέφτονται αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν.Ο κόσμος να κάνει υπομονή γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά τώρα. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις το καλοκαίρι για να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα».