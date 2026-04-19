Η Μπενφίκα νίκησε στην έδρα της Σπόρτινγκ με 2-1 στο «ελληνικό» ντέρμπι της Πορτογαλίας, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη επικράτησε στο ντέρμπι της Λισαβόνας με 2-1, κόντρα στον Γιώργο Βαγιαννίδη - Το διπλό της Μπενφίκα έφερε την Πόρτο αγκαλιά με τον τίτλο
Σε ένα τρομερό ντέρμπι στη Λισαβόνα, η Μπενφίκα επιβλήθηκε 2-1 της Σπόρτινγκ εκτός έδρας και την προσπέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga, έχοντας βέβαια ένα ματς περισσότερο.
Κι αυτός που χαμόγελασε στον ελληνικό εμφύλιο της Λισαβόνας ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης (δεν σκόραρε), ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή, όπως και ο Γιώργος Βαγιαννίδης από την πλευρά της Σπόρτινγκ (εκτός αποστολής ο τραυματίας Φώτης Ιωαννίδης.
Η Σπόρτινγκ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί με τον Σουάρες να μην μπορεί να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο 19', αλλά οκτώ λεπτά αργότερα ο Σιέλντερουπ ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.
Η κεφαλιά του Μορίτα στο 72' έφερε το ματς στα ίσα, με τους γηπεδούχους να έχουν ακυρωθέν γκολ με τον Νελ στις καθυστερήσεις αλλά να βλέπουν τον Ράφα Σίλβα να τους... ξεραίνει στο 90'+3', χαρίζοντας ένα τεράστιο διπλό στην Μπενφίκα, που παραμένει αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα!
Πάντως παρά τη νίκη της, η Μπενφίκα είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο (που έχει και ματς λιγότερο), ενώ η Σπόρτινγκ πλέον είναι στο -5 από την κορυφή.
Πηγή:www.gazzetta.gr
