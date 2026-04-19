Λουτσέσκου: «Ήρθαμε σε ματς τίτλου χωρίς ενέργεια να παλέψουμε»
Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά την ήττα (3-0) του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ και το σχόλιό του για τον τελικό Κυπέλλου που ακολουθεί
Στις πολλές απουσίες που είχε να διαχειριστεί το προηγούμενο διάστημα, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η Ένωση επικράτησε με 3-0 για τη 2η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, αφήνοντας τους «ασπρόμαυρους» οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή.
Μιλώντας στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών CosmoteSports μετά το τέλος του ντέρμπι «Δικεφάλων», ο Ρουμάνος προπονητής ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση: «Οι επιλογές ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικές. Ο Μιχαηλίδης με το ζόρι προπονήθηκε χτες με ενοχλήσεις στο γόνατο. Οι Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ προέρχονται από δύο προπονήσεις μόνο. Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ το κέρδισε επειδή εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, ενέργεια, πάλεψε, κέρδισε δεύτερες μπάλες. Εμείς είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτοπεποίθησης. Ένα αποτέλεσμα που δεν έρχεται μόνο από το σημερινό παιχνίδι, αλλά από μια μακρά κακή περίοδο που περνάμε τους τελευταίους δύο μήνες».
Για να προσθέσει ο Λουτσέσκου, αποφεύγοντας να αναφερθεί στο κατά πόσο χάθηκε σήμερα (19/4) το πρωτάθλημα για την ομάδα του, αλλά εστιάζοντας περισσότερο σε αυτά που ακολουθούν: «Είναι δύσκολο να παίξεις χωρίς κομβικούς παίκτες, όταν έχει χτιστεί η ομάδα για να παίξει ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα και τις πιθανότητές μας. Πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας από το παιχνίδι, να κρατήσουμε κάποια πράγματα όπως η επιστροφή των Ζίβκοβιτς και Κένι. Κοιτάμε το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου (σ.σ. τελικός του Κυπέλλου στις 25/4 με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο) που πρέπει να αντιδράσουμε».
Και ο προπονητής του ΠΑΟΚ κατέληξε: «Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα κομβικό παιχνίδι που θα μας έβαζε ξανά στον τίτλο χωρίς την ενέργεια να παλέψουμε. Ήμασταν κακοί και ήταν καλοί».
