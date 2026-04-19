Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, 4-3 στα πέναλτιτην Ατλέτικο Μαδρίτη με ήρωα τον Μαρέρο, δείτε τα γκολ

Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν νικήτρια στα πέναλτι και κατέκτησε το 4ο Κύπελλο Ισπανίας της ιστορίας της - Έπιασε δύο πέναλτι ο Μαρέρο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον, ο οποίος «έπιασε» δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα», η Ρεάλ Σοσιεδάδ «λύγισε» την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-3 στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και κατέκτησε το 4ο τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2020.Στο κατάμεστο «La Cartuja» της Σεβίλης οι Βάσκοι προηγήθηκαν δύο φορές, όμως η «Ατλέτι» έχοντας ηγέτη τον Χούλιαν Άλβαρες κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές και να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί η Σοσιεδάδ είχε μεγαλύτερη ψυχραιμία και πιο «καθαρές» εκτελέσεις και «σήκωσε» το τρόπαιο σε ένα... remake του τελικού του Copa del Rey το 1987, όταν είχε επικρατήσει της Ατλέτικο με 4-2 στα πέναλτι, έπειτα από ένα τρομερό ματς που έμεινε (και τότε) στο 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ένα γκολ απ’ τη Σοσιεδάδ στα πρώτα... 14 δευτερόλεπτα με σκόρερ τον Μπαρενετσέα, στο γρηγορότερο γκολ όλων των εποχών σε τελικό Copa del Rey. Από σέντρα του Γκέδες, ο Μπαρενετσέα με όμορφη γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μούσο ο οποίος δεν έκανε καλό υπολογισμό κι έβαλε μπροστά τους Βάσκους στο σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.



Η Ατλέτικο είχε ηρεμία στο παιχνίδι της κι έφερε το ματς στα ίσα στο 19’ όταν από εξαιρετική πάσα του Γκριεζμάν, ο Λούκμαν υποδέχθηκε την μπάλα εκτέλεσε άμεσα με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μαρέρο για το 1-1.



Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, η Σοσιεδάδ πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ. Σε εκτέλεση φάουλ του Ογιαρθάμπαλ, ο Μούσο έκανε κάκιστη έξοδο και χτύπησε με τις γροθιές του τον Γκέδες, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο αρχηγός των Βάσκων, Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε για το 2-1 στο 45’+1’.



Στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλέτικο άρχισε να πιέζει για να βρει γκολ ισοφάρισης κι εντέλει δικαιώθηκε στο 83’ με ένα απίστευτο γκολ απ’ τον Χούλιαν Άλβαρες. Ο Αργεντινός φορ υποδέχθηκε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή, την έστρωσε μπροστά του με... τακουνάκι και με έναν ασύλληπτο «κεραυνό» έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» ισοφαρίζοντας σε 2-2.



Στην παράταση ο Άλβαρες είχε άλλο ένα τρομερό σουτ στη συμβολή των δοκών, ενώ στο 98’ ο Μούσο έκανε σπουδαία διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Κούμπο και Όσκαρσον, διατηρώντας το σκορ στο 2-2.



Ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου «μίλησε» η κλάση του Ουνάι Μαρέρο, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στην αρχή της διαδικασίας και αποδείχθηκε καθοριστικός για την επικράτηση της ομάδας του με 4-3, με τελευταίο «χτύπημα» απ’ τον Μαρίν που χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του.



Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ



Σόρλοτ Απέκρουσε ο Μαρέρο



Σολέρ 0-1



Άλβαρες Απέκρουσε ο Μαρέρο



Όσκαρσον Απέκρουσε ο Μούσο



Νίκο Γκονζάλες 1-1



Σούτσιτς 1-2



Αλμάντα 2-2



Μουνιόθ 2-3



Μπαένα 3-3



Μαρίν 3-4







Διαιτητής: Χοσέ Αλμπερόλα



Κίτρινες: 33’ Λε Νορμάν, 43’ Μούσο - 30’ Ογιαρθάμπαλ, 120’ Γκοροτσατέγκι, 121΄+1’ Ελουστόντο



Αποβολές: -





Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ντιέγκο Σιμεόνε): Μούσο, Μολίνα (78’ Καρντόσο), Ρουγκέρι (62’ Σόρλοτ), Λε Νορμάν, Πιούμπιλ, Κόκε, Γιορέντε (99’ Λενγκλέ), Σιμεόνε (70’ Μπαένα), Λούκμαν (62’ Νίκο Γκονζάλες), Γκριεζμάν (70’ Αλμάντα), Άλβαρες.



ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Μαρέρο, Αραμπούρου (113’ Ελουστόντο), Μπαρενετσέα (68’ Μαρίν), Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεθ (88’ Κούμπο), Γκέδες (78’ Μουνιόθ), Μαρτίν, Ογιαρθάμπαλ (78’ Όσκαρσον), Σολέρ, Σούτσιτς, Τουριέντες (68’ Γκοροτσατέγκι).