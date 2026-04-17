Γιατί ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε ν' αγοράσει την άσημη Κορνεγιά της Βαρκελώνης
Η ομάδα από την Καταλονία που έχει έδρα 15 μέτρα μακριά από το γήπεδο της Εσπανιόλ και παίζει στην 5η κατηγορία της Ισπανίας έχει σπουδαία Ακαδημία και έχει βγάλει παίκτες όπως ο Τζόρντι Άλμπα και ο Νταβίντ Ράγια
Ήρθε αυτή η ώρα που ο Λιονέλ Μέσι αγόρασε τη δική του ομάδα ποδοσφαίρου με στόχο να φτιάξει το δικό του ξεχωριστό ποδοσφαιρικό project.
Η ομάδα ακούει στο όνομα Κορνεγιά και εδρεύει στην Καταλονία, με το γήπεδό της να είναι ακριβώς δίπλα (15 μέτρα) από εκείνο της μισητής αντιπάλου της Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ.
Η Κορνεγιά βρίσκεται στην 5η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και δεν πρόκειται για ένα κλαμπ γκλαμουράτο, αλλά για ένα κλαμπ που αναπνέει ποδόσφαιρο και θα βασιστεί στις ακαδημίες και στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών από την περιοχή.
Ο Μέσι δεν διάλεξε ένα έτοιμο project, αλλά ένα κλαμπ το οποίο από την ίδρυσή της βασιζόταν στο τοπικό ταλέντο, έχοντας βγάλει κάποια από τα δυνατότερα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.
Εκεί βρίσκεται και το χαρακτηριστικό σημείο της ιστορίας.
Η Κορνεγιά ιδρύθηκε το 1951 και έχει βγάλει παίκτες που έφτασαν πολύ ψηλά. Από τις ακαδημίες της πέρασαν ο Νταβίντ Ράγια βασικός τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ο Τζόρντι Άλμπα που παίζει για χρόνια δίπλα στον Μέσι σε Μπάρτσα και Ίντερ Μαϊάμι, ο Χάβι Πουάδο, ο Κεϊτά Μπαλντέ, ο Χεράρ Μαρτίν νυν παίκτης των Μπλαουγκράνα και άλλοι που έκαναν καριέρα σε Ισπανία και εξωτερικό.
Ο Μέσι έμαθε για την ομάδα από τον Τζόρντι Άλμπα και ήθελε να επενδύσει στη Βαρκελώνη, στην πόλη όπου μεγάλωσε και έγινε μύθος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Μέσι αγόρασε έναν μηχανισμό παραγωγής ταλέντων.
🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026
Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%.
🚨🎖 | Did you know?— Barca Xtra (@Barcaxtr) April 16, 2026
Barcelona signed Gerard Martín from Catalan club UE Cornellà in 2023 — now owned by Lionel Messi
MESSI COMPRA LA UE CORNELLÀ 🇦🇷— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 16, 2026
Solo hay 15 metros entre su estadio y el del RCD Espanyol
Η Κορνεγιά πάντως έχει να επιδείξει εκτός από τα ταλέντα της και την πρόκριση επί της Ατλέτικο στο Κύπελλο Ισπανίας του 2021.
Τότε οι Καταλανοί επικράτησαν 1-0 κόντρα στην Ατλέτικο του Σιμεόνε, η οποία στο τέλος της σεζόν κατέκτησε τη La Liga με παίκτες σταρ, όπως ο Ζοάο Φέλιξ και ο Λουίς Σουάρες.
