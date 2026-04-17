Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα;»
Ο θρυλικός Μπόρις Μπέκερ σχολίασε τον νέο πρόωρο αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε για ακόμα μια φορά φέτος σε τουρνουά στον 1ο γύρο και πέφτει στο Νο78 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Έλληνας τενίστας έμεινε εκτός από την πρεμιέρα του στο Μόναχο και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μπόρις Μπέκερ.
Ο Γερμανός θρύλος του τένις, ο οποίος έχει διατελέσει και προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς, σχολίασε στο X: «Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά».
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη.
Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his professional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026
