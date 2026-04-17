Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα;»
Στέφανος Τσιτσιπάς Μπόρις Μπέκερ Τένις Μόναχο

Ο θρυλικός Μπόρις Μπέκερ σχολίασε τον νέο πρόωρο αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε για ακόμα μια φορά φέτος σε τουρνουά στον 1ο γύρο και πέφτει στο Νο78 της παγκόσμιας κατάταξης. 

Ο Έλληνας τενίστας έμεινε εκτός από την πρεμιέρα του στο Μόναχο και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μπόρις Μπέκερ

Ο Γερμανός θρύλος του τένις, ο οποίος έχει διατελέσει και προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς, σχολίασε στο X: «Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη. 

