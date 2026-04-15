Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Μόναχο ο Τσιτσιπάς και κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Μόναχο ο Τσιτσιπάς και κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 σετ από τον Φάμπιαν Μαροζάν σε παιχνίδι που διήρκεσε δύο ημέρες και θα πέσει τουλάχιστον 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη
Μετά το Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του και στο τουρνουά του Μονάχου.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, διακόπηκε λόγω σκότους στο 2-2 του 3ου σετ, και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ηττήθηκε 3-6, 7-6 (5), 6-4 από τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ και είχε ματς πόιντ στο 6-5 του 2ου σετ αλλά το έχασε στο τάι μπρέικ και στο 3ο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Ούγγρο από την ανατροπή.
Πλέον ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο78 αφού έχασε άλλες 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Θυμίζουμε αυτή την εβδομάδα μετά το Μόντε Κάρλο έπεσε στο Νο67 αλλά όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.
Επόμενος σταθμός του είναι το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, διακόπηκε λόγω σκότους στο 2-2 του 3ου σετ, και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ηττήθηκε 3-6, 7-6 (5), 6-4 από τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν.
Comeback complete 💪— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026
Fabian Marozsan overcomes a overnight delay as well as being match point down as he defeats Tsitsipas 3-6 7-6 6-4 in Munich#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/zDWAClPoOU
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ και είχε ματς πόιντ στο 6-5 του 2ου σετ αλλά το έχασε στο τάι μπρέικ και στο 3ο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Ούγγρο από την ανατροπή.
Πλέον ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο78 αφού έχασε άλλες 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Θυμίζουμε αυτή την εβδομάδα μετά το Μόντε Κάρλο έπεσε στο Νο67 αλλά όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.
Επόμενος σταθμός του είναι το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα