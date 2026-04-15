Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Μόναχο ο Τσιτσιπάς και κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη, βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 σετ από τον Φάμπιαν Μαροζάν σε παιχνίδι που διήρκεσε δύο ημέρες και θα πέσει τουλάχιστον 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Μετά το Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του και στο τουρνουά του Μονάχου. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, διακόπηκε λόγω σκότους στο 2-2 του 3ου σετ, και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ηττήθηκε 3-6, 7-6 (5), 6-4 από τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν. 



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ και είχε ματς πόιντ στο 6-5 του 2ου σετ αλλά το έχασε στο τάι μπρέικ και στο 3ο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Ούγγρο από την ανατροπή. 

Πλέον ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο78  αφού έχασε άλλες 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Θυμίζουμε αυτή την εβδομάδα μετά το Μόντε Κάρλο έπεσε στο Νο67 αλλά όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό. 

Επόμενος σταθμός του είναι το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

