Volley League Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών επικρατώντας 3-0 του ΖΑΟΝ, βίντεο

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση σε όλους τους τομείς, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 σετ τον ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Volley League Γυναικών





Οι πράσινες ήταν ανώτερες σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, είχαν εξαιρετική υποδοχή, στοχευμένο σερβίς και καλά στημένο μπλοκ-άμυνα και δεν έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα της Κηφισιάς να κάνει το παιχνίδι της.Η σειρά των τελικών της Volley League γυναικών μεταφέρεται στο κλειστό του Ζηρινείου, με τον ΖΑΟΝ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 στις 20:30 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ. ΖΑΟΝ ήταν αυτός που πήρε τον πρώτο πόντο στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως η συνέχεια του σετ άνηκε ολοκληρωτικά στον Παναθηναϊκό. Οι αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι με εξαιρετική υποδοχή, σωστές επιλογές στην επίθεση από την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και καλά στημένο μπλοκ-άμυνα είχαν τον έλεγχο του σετ και προηγήθηκαν με 12-5 με άσσο της Γουάιτ. Ο Μπάμπης Μυτσκίδης αφού κάλεσε από νωρίς τα δύο του τάιμ άουτ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο σετ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 20-7 με δύο συνεχόμενους άσσους της Μπένετ. Στο φινάλε ένα πλασέ στον κενό χώρο από την Κωνσταντινίδου και το μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσαν το 25-10.Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την Γουάιτ να κάνει το 4-1, με τον ΖΑΟΝ να μειώνει σε 6-5. Ένα μικρό σερί 3-0 του Παναθηναϊκού ανάγκασε τον Μυτσκίδη να καλέσει τάιμ άουτ (9-5), με τις γηπεδούχες να φτάνουν στο +6 με επίθεση της Χατζηευστρατιάδου (18-12). Οι πράσινες διατήρησαν τον έλεγχο του σετ, η Χατζηευστρατιάδου έδωσε οκτώ σετ μπολ στην ομάδα της (24-16), ο ΖΑΟΝ έσβησε τα τρία αλλά στη συνέχεια η Μπένετ έδωσε το σετ στον Παναθηναϊκό με 25-19.Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με άσσο της Χατζηευστρατιάδου ξέφυγε με +6 (11-5), με τον ΖΑΟΝ να μειώνει στους τρεις με δύο συνεχόμενα μπλοκ από Γιώτα Νικόλοβα (16-13), αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει το πρώτο του τάιμ άουτ στον αγώνα. Η ομάδα της Κηφισιάς μείωσε στους δύο με επίθεση της Τικμανίδου, όμως Λαμπκόφσκα και Γουάιτ έδωσαν τις λύσεις για τον Παναθηναϊκό που διατήρησε το προβάδισμα (21-17). Το μπλοκ της Γράβαρη έφερε το σετ στον πόντο (21-20), αλλά το σερβίς της Τικμανίδου κατέληξε άουτ για το 22-20. Η Γράβαρη μείωσε ξανά στον πόντο (22-21), ο ΖΑΟΝ είχε κόντρα επίθεση χωρίς καλές συνθήκες και η Γουάιτ έδωσε τη λύση για το 23-21. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο ματς μπολ (24-22), η Ταϊσέιρα μείωσε σε 24-23 για να ακολουθήσει άσσος της Νικόλοβα για το 24-24. Η Γουάιτ πήρε τον πόντο διορθώνοντας το προηγούμενο λάθος της στην υποδοχή (25-24) και στη συνέχεια η Τικμανίδου κάρφωσε άουτ για το 26-24.Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.Διακύμανση:1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-102ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-193ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.



Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).



Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Από το πρώτο κιόλας σετ μπήκαμε με απίστευτη θέληση, τσαμπουκά και αυτοσυγκέντρωση για να κάνουμε το 1-0. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, κάθε αθλήτρια ήταν εκεί που έπρεπε και αν δεν ήταν έτρεχε να καλύψει τη συναθλήτρια της. Βγάζαμε δύναμη σε όλες τις φάσεις και θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου. Το ματς της Κυριακής θα είναι εντελώς διαφορετικό, ο ΖΑΟΝ έχει αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από πλευράς μας περιμένω αντίστοιχη παρουσία».



Η ακραία του Παναθηναϊκού Μικάγια Γουάιτ είπε: «Πιστεύω ότι πιέσαμε πάρα πολύ στο σερβίς μας και κρατήσαμε υψηλό επίπεδο και ρυθμό και διατηρήσαμε τον ρυθμό μας. Για αυτό ήταν αγώνας που έληξε 3-0, αν και στο τρίτο σετ ξεκίνησαν να πιέζουν. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ματς ο ΖΑΟΝ θα έχει την εικόνα που είχε στο τρίτο σετ. Το μεγάλο μας όπλο φέτος είναι το βάθος που έχουμε. Μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να αλλάξει την εικόνα και αυτό κάνει τις υπόλοιπες ομάδες να δυσκολεύονται να μας διαβάσουν. Αυτό θα συνεχίσει να μας βοηθάει».



Ο προπονητής του ΖΑΟΝ Μπάμπης Μυτσκίδης τόνισε: «Μπήκαμε αρκετά φοβισμένα και μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Στη συνέχεια κάναμε κάποια λάθη, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και κέρδισε δίκαια. Ήταν καλός και στην επίθεση και στο μπλοκ άμυνα. Μας πίεσε στο σέρβις, εμείς δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο ισορροπήσαμε το ματς, το φέραμε στα μέτρα μας μήπως πάρουμε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε δίκαια. Θα κάνουμε την αποκατάσταση μας και θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς. Θέλουμε να βρει ρυθμό η Τεϊσέιρα, μακάρι στη συνέχεια να έχει την καλή απόδοση που είχε στο τελευταίο σετ. Όλες οι αθλήτριες είναι εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα».



Volley League Γυναικών – Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας



Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)



Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας



Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.



Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας



Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.



Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)



Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.



Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)



Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.