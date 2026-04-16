Roland Garros: Αύξηση 9,5 % στις συνολικές αμοιβές των παικτών σε σχέση με το 2025, θα μοιράσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ
Roland Garros: Αύξηση 9,5 % στις συνολικές αμοιβές των παικτών σε σχέση με το 2025, θα μοιράσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ

Αλλαγές στις απολαβές των αθλητών ανακοίνωσε το Roland Garros με σκοπό να βοηθήσει τους τενίστες που βρίσκονται χαμηλότερα στο ταμπλό και πρόκειται να αγωνιστούν στα προκριματικά

Roland Garros: Αύξηση 9,5 % στις συνολικές αμοιβές των παικτών σε σχέση με το 2025, θα μοιράσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ
To Roland Garros ανακοίνωσε πως τα φετινά χρηματικά έπαθλα που θα μοιράσει στους παίκτες θα ανέλθουν στα 61.723 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας γενική αύξηση κατά 9,53% σε σχέση με το 2025.

Το παρισινό Grand Slam συνεχίζει να δίνει έμφαση στους παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη, γι' αυτό και οι αυξήσεις είναι υψηλότερες στους προκριματικούς γύρους και στους πρώτους γύρους.

Στα προκριματικά ταμπλό, η αύξηση πλησιάζει το 13%.

Στο κυρίως ταμπλό το έπαθλο είναι αυξημένο κατά 10,1% σε σχέση με το τουρνουά της περσινής χρονιάς. Στους πρώτους τρεις γύρους οι αυξήσεις κυμαίνονται από 11,11% έως 11,54%.

Αυξημένα είναι τα ποσά και στους υπόλοιπους γύρους, με μονοψήφια ποσοστά αύξησης σε σχέση με πέρσι.

Οι νικητές σε άνδρες και γυναίκες στα μονά θα κερδίσουν από 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι φιναλίστ από 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αντίστοιχα ποσά πέρσι ήταν 2,55 εκατομμύρια και 1,275 εκατομμύρια.

Στα διπλά επίσης υπάρχουν αυξήσεις, αλλά αρκετά χαμηλότερες, με το σύνολο της αύξησης για όλους τους γύρους να ανέρχεται στο 3,90%.

Τέλος, το συνολικό prize money για τα ταμπλό στο τένις με αμαξίδιο ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14,55%.

Τα χρηματικά έπαθλα στα μονά:

1ος προκριματικός γύρος: 24.000 ευρώ

2ος προκριματικός γύρος: 33.000 ευρώ

3ος προκριματικός γύρος: 48.000 ευρώ

1ος γύρος: 87.000 ευρώ

2ος γύρος: 130.000 ευρώ

3ος γύρος: 187.000 ευρώ

4ος γύρος: 285.000 ευρώ

Προημιτελικά: 470.000 ευρώ

Ημιτελικά: 750.000 ευρώ

Τελικός: 1.400.000 ευρώ

Νικητής: 2.800.000 ευρώ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Δείτε Επίσης