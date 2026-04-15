Νεαρή ποδοσφαιρίστρια στην Ιταλία σκόραρε και έτρεξε για να φιλήσει την φωτογραφία του προπονητή της που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, βίντεο
Νεαρή ποδοσφαιρίστρια στην Ιταλία σκόραρε και έτρεξε για να φιλήσει την φωτογραφία του προπονητή της που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, βίντεο
Η Μαρία πέτυχε γκολ στον αγώνα της Κ15 της Σαλερνιτάνα και αντί να πανηγυρίσει με τις συμπαίκτριές της έτρεξε σε ένα αναρτημένο πανό αφιερωμένο στον προπονητή της ομάδας που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες
Μερικές φορές στον αθλητισμό κάποια περιστατικά ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα, ακόμα και αν δεν συμβαίνουν σε προηγμένα πρωταθλήματα ή γνωστά σε όλους μας μεγάλα αθλητικά ραντεβού.
Η μικρή Μαρία συγκίνησε με την κίνησή της να πανηγυρίσει το γκολ της με ένα πολύ ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο.
Η Σαλερνιτάνα αγωνιζόταν με τη Νοβάρα για το πρωτάθλημα Κ15 της Ιταλίας όταν η μικρή πέτυχε γκολ με τις συμπαίκτριές της να προσπαθούν να την φτάσουν για να πανηγυρίσουν μαζί της.
Όμως εκείνη έτρεξε ως την άλλη άκρη του γηπέδου για να φιλήσει ένα πανό το οποίο απεικόνιζε τον αδικοχαμένο προπονητή της ομάδας, Αλφρέντο Ντελα Κάλτσε που έφυγε πριν μια εβδομάδα από τη ζωή, λόγω ανακοπής καρδιάς την ώρα που οδηγούσε.
Η κίνηση αυτή συγκίνησε πολύ κόσμο που το εξέφρασε στα social media. Η ομάδα είχε εκφράσει τη θλίψη της τη μέρα του θανάτου με ένα αφιέρωμα στο Instagram της ομάδας.
Η μικρή Μαρία συγκίνησε με την κίνησή της να πανηγυρίσει το γκολ της με ένα πολύ ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο.
Η Σαλερνιτάνα αγωνιζόταν με τη Νοβάρα για το πρωτάθλημα Κ15 της Ιταλίας όταν η μικρή πέτυχε γκολ με τις συμπαίκτριές της να προσπαθούν να την φτάσουν για να πανηγυρίσουν μαζί της.
Όμως εκείνη έτρεξε ως την άλλη άκρη του γηπέδου για να φιλήσει ένα πανό το οποίο απεικόνιζε τον αδικοχαμένο προπονητή της ομάδας, Αλφρέντο Ντελα Κάλτσε που έφυγε πριν μια εβδομάδα από τη ζωή, λόγω ανακοπής καρδιάς την ώρα που οδηγούσε.
Η κίνηση αυτή συγκίνησε πολύ κόσμο που το εξέφρασε στα social media. Η ομάδα είχε εκφράσει τη θλίψη της τη μέρα του θανάτου με ένα αφιέρωμα στο Instagram της ομάδας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
