Άντερ Ερέρα κατά των influencers του γηπέδου: «Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, πάνε στο γήπεδο μόνο για τις φωτογραφίες»
Ο Ισπανός πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Παρί ξέσπασε κατά των influencer που πηγαίνουν στο γήπεδο μόνο για τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο TikTok

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Παρί Σεν Ζερμέν, Άντερ Ερέρα, «ξέσπασε» κατά των influencers που παρευρίσκονται στα γήπεδα και τόνισε ότι έτσι αλλοιώνεται η ουσία του αθλήματος.

«Τις προάλλες είδα δύο κοπέλες που κάνουν βιντεάκια στο TikTok, δύο ινφλουένσερς, στο ''Σαντιάγκο Μπερναμπέου'' σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με όλον τον σεβασμό, αλλά αυτή δεν είναι η ουσία του ποδοσφαίρου! Όλοι έχουν φυσικά το δικαίωμα να παρευρεθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά επιτρέψτε μου να προτιμάω κάτι διαφορετικό...

Εμένα μου αρέσει όταν ένα μικρό παιδί πηγαίνει με τον παππού του στο γήπεδο και τραγουδάνε αγκαλιά! Πέρα από το ότι είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι πάνω απ' όλα φίλος του ποδοσφαίρου!

Έτσι μεγάλωσα και έτσι μου αρέσει. Τα όσα βιώνω για παράδειγμα εδώ στην Μπόκα Τζούνιορς είναι μοναδικά και θα έχουν μία θέση στην καρδιά μου για όλη μου τη ζωή».

1 ΣΧΟΛΙΟ

