Φοβερή Ελλάδα «βούλιαξε» με 16-10 την Ουγγαρία στο World Cup πόλο ανδρών, βίντεο

Με άμυνα για σεμινάριο η Ελλάδα πέτυχε την 1η νίκη της στη 2η φάση των αγώνων της Αλεξανδρούπολης - Φινάλε την Κυριακή του Πάσχα με την Ισπανία

Οι Μαγυάροι βρήκαν στόχο στην πρώτη τους επίθεση, στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ακολούθησε ένα σερί 3-0 από ελληνικής πλευράς (δύο γκολ ο Καλογερόπουλος και ένα ο Γκίλλας) για να φθάσουν στο 7-1, τρισήμιση λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Η ομάδα του Ζολτ Βάργκα σκόραρε δύο φορές σε ένα λεπτό (7-3), αλλά οι Έλληνες παίκτες είχαν έτοιμη την… απάντηση με τους Πούρο και Σπάχιτς (σκορ 9-3).



Η Ουγγαρία πέτυχε το πρώτο γκολ και στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως η Εθνική μας ομάδα με σκόρερ τους Αργυρόπουλο και Γκίλλα ανέβασε τη διαφορά στα επτά γκολ (11-4). Ωστόσο στα επόμενα δύο λεπτά έδωσε… δικαιώματα στους αντιπάλους της που μείωσαν σε 11-7.



Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πρόσφεραν σκορ και θέαμα. Σπάχιτς, Αργυρόπουλος και Πούρος «έγραψαν» το 14-7, οι Μαγυάροι μείωσαν με τον Μπούριαν, αλλά ο Χατζής έκανε το 15-8 (4.17 πριν τη λήξη) και ο Πούρος πέτυχε το 16-9 στα τελευταία 21 δευτερόλεπτα.





ΕΛΛΑΔΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 16-10

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3



MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Χατζής.