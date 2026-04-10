Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Καρέτσας, ετοιμάζει πρόταση άνω των 40 εκατ. ευρώ
Εντυπωσιάζει με τη Γκενκ ο 18χρονος διεθνής – Μεγάλο ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες ενόψει καλοκαιριού
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.
Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Μίλαν παρακολουθεί στενά την πορεία του 18χρονου διεθνούς και αναμένεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι.
Η βελγική ομάδα φέρεται έτοιμη να δεχθεί σημαντικές προτάσεις, με το ποσό της πιθανής μεταγραφής να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει ή ακόμη και θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, έχοντας καταγράψει τρία γκολ και 18 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Την ίδια στιγμή, η Μίλαν εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής, με την περίπτωση του Αλαϊμπέγκοβιτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν να βρίσκεται επίσης στη λίστα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Καρέτσα.
#Calciomercato, #Zaniolo osservato speciale del #Milan: e occhio a #Karetsas e #Alajbegovic #SempreMilan https://t.co/kQmDAUjykk— PianetaMilan.it (@PianetaMilan) April 10, 2026
