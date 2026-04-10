ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Καρέτσας, ετοιμάζει πρόταση άνω των 40 εκατ. ευρώ
SPORTS
Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Καρέτσας, ετοιμάζει πρόταση άνω των 40 εκατ. ευρώ

Εντυπωσιάζει με τη Γκενκ ο 18χρονος διεθνής – Μεγάλο ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες ενόψει καλοκαιριού

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Μίλαν παρακολουθεί στενά την πορεία του 18χρονου διεθνούς και αναμένεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η βελγική ομάδα φέρεται έτοιμη να δεχθεί σημαντικές προτάσεις, με το ποσό της πιθανής μεταγραφής να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει ή ακόμη και θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, έχοντας καταγράψει τρία γκολ και 18 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, η Μίλαν εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής, με την περίπτωση του Αλαϊμπέγκοβιτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν να βρίσκεται επίσης στη λίστα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Καρέτσα.
Thema Insights

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης