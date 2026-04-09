Εθνικής Αργεντινής: Αντιδράσεις για τα φιλικά με Ονδούρες και Ισλανδία
Η επιλογή αδύναμων αντιπάλων για τα τελευταία φιλικά πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια
Μετά το μέγα φιάσκο με το Finalissima (ο αγώνας κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία δεν έγινε στο Κατάρ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τελικά αναβλήθηκε οριστικά) όπου η Αργεντινή θα έδινε έναν πραγματικά δύσκολο αγώνα, απέναντι σε μία από τις βασικές της ανταγωνίστριες για τον τίτλο, η πρωταθλήτρια κόσμου θα ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική, χωρίς ούτε ένα σοβαρό φλικό.
Αντί της Ισπανίας αντιμετώπισε τη Μαυριτανία του Κοϊτά και τώρα έγινε γνωστό ότι φτάνοντας στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τις Ονδούρες (6/6) και την Ισλανδία (9/6) ως πρόβα τζενεράλε για το Μουντιάλ 2026!
Μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media από τους οπαδούς της Αργεντινής, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τη διοίκηση της Ομοσπονδίας που εμπλέκεται σε ουκ ολίγα σκάνδαλα.
Η Αργεντινή με εξαίρεση τους αγώνες της στα προκριματικά και στο Copa América 2024 όπου είχε δυνατούς αντιπάλους, έχει δώσει φιλικά με Παναμά, Κουρασάο, Αυστραλία, Ελ Σαλβαδόρ, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Πουέρτο Ρίκο, Ανγκόλα και τα πρόσφατα με Ζάμπια και Μαυριτανία.
Κι αυτό έχει να κάνει και με την φρενίτιδα που προκαλεί η παρουσία του Μέσι με την Ομοσπονδία να γεμίζει τα ταμεία της, αλλά την ομάδα να στερείται χρήσιμων συμπερασμάτων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
