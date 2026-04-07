Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο 80χρονος τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή στις 20:36 έχοντας υποστεί διπλό έμφραγμα
Ο προπονητής θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν τα κατάφερε να βγει νικητής από την τελευταία του μάχη.
Ο πολύπειρος τεχνικός, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ρουμανίας με στόχο να την οδηγήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα μπαράζ με την Τουρκία, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον είχαν συμβουλεύσει να αποσυρθεί.
Μετά τον αποκλεισμό (ήττα με 1-0 στην Πόλη) ο Μιρτσέα Λουτσέσκου επιστρέφοντας στο Βουκουρέστι αντιμετώπισε νέα προβλήματα και την περασμένη Παρασκευή υπέστη ανακοπή για να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.
Εκεί οι γιατροί μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή και ενώ οι πρώτες ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές τα ξημερώματα του Σαββάτου υπέστη έμφραγμα. Αμέσως οι γιατροί τον έβαλαν σε τεχνητό κώμα και κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες, αλλά η κατάσταση από την αρχή ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.
Κι αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο για το αεροδρόμιο και από εκεί με λίαρ τζετ πέταξε για το Βουκουρέστι για να βρεθεί στο πλευρό του.
Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι στο δεύτερο έμφραγμα ο Μιρτσέα είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια και εκεί ουσιαστικά είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση με τον κορυφαίο προπονητή που ανέδειξε το ρουμανικό ποδόσφαιρο να αφήνει την τελευταία του πνοή στις 20:36.
Η καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ως ποδοσφαιριστής συνέδεσε το όνομα του με την Ντινάμο Βουκουρεστίου, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 250 ματς (από το 1963 έως το 1977) κατακτώντας επτά πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ρουμανίας.
Μετεξελίχθηκε σε μια εμβληματική φυσιογνωμία των πάγκων οδηγώντας την Εθνική Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και από μωρίς φάνηκε ότι όρια της χώρας του ήταν πολύ μικρά για να χωρέσουν τις φιλοδοξίες τους. Αφού καθοδήγησε για μια πενταετία την αγαπημένη του Ντινάμο, το 1990 βρέθηκε στην Ιταλία δουλεύοντας διαδοχικά σε Πίζα, Μπρέσια, Ρετζιάνα κι αφού το 1997 επέστρεψε για λογαριασμό της Ραπίντ Βουκουρεστίου (ομάδα που έπαιζε ως τερματοφύλακας ο Ραζβάν) την επόμενη χρονιά ήρθε το μεγάλο άλμα... Ανέλαβε την Ίντερ (Ζανέτι, Πίρλο, Μπάτζιο, Ζαμοράνο, Ρονάλντο το φαινόμενο μεταξύ άλλων στο ρόστερ εκείνης της ομάδας) όπου έμεινε μέχει τον Μάρτιο (λίγο μετά τον αποκλεισμό στους 8 του Champione League από τη Γιουνάιτεντ προέκυψε μια μεγάλη κόντρα με τον Ρονάλντο) και το 2000 βρέθηκε στην Τουρκία δουλεύοντας διαδοχικά σε Γαλατάσαραϊ και Μπεσίκτας.
Το 2004 είχε έρθει η στιγμή για να αλλάξει το στάτους κβο του ουκρανικού ποδοσφαίρου καθώς ανέλαβε την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην οποία έμεινε 12 χρόνια και κατάφερε να σπάσει την κυριαρχία της Ντινάμο Κιέβου και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (το 2009 νίκησε 2-1 στην παράταση την Βέρντερ Βρέμης).
Δούλεψε για έναν χρόνο στη Ρωσία (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), ως ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας (2017-2019) και σόκαρε τους πάντες όταν ανέλαβε την Ντινάμο Κιέβου! Οι οπαδοί της τελευταίας δεν ήθελαν να τον βλέπουν, λόγω της πολυετούς θητείας του στη Σαχτάρ με τον Λουτσέσκου να υποβάλλει την παραίτηση του δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής του, αλλά η διοίκηση δεν την έκανε αποδεκτή.
Στις 20 Οκτωβρίου 2020, στο ματς με τη Γιουβέντους, έγινε ο γηραιότερος τεχνικός που κάθισε σε πάγκο ομάδας που συμμετέχει στο Champions League καθώς ήταν75 ετών και 83 ημερών... Η σεζόν τον βρήκε να οδηγεί την Ντινάμο στο νταμπλ...
Η ρωσική εισβολή τον βρήκε στο Κίεβο, με τον ίδιο να παραμένει αρχικά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αλλά με τις παροτρύνσεις της οικογένειας του επέστρεψε στο Βουκουρέστι...
Στις 6 Αυγούστου 2024 επέστρεψε στον πάγκο της Ρουμανίας μετά από 38 χρόνια, οδήγησε τη χώρα του στη Β' κατηγορία του Nations League, αλλά δεν τα κατάφερε να την δει ξανά σ' ένα Μουντιάλ...
Στις 2 Απριλίου, κι αφού στις 29 Μαρτίου είχε λιποθυμικό επεισόδιο στο προπονητικό κέντρο της Ρουμανίας, παραιτήθηκε από τη θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή .
Ένας προπονητής που ήταν οραματιστής, μπροστά από την εποχή του, μιλούσε έξι γλώσσες (αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, ρώσικα) μπορεί να απαιτούσε πειθαρχία στις προπονήσεις, αλλά παρότρυνε τους παίκτες του να διαβάζουν βιβλία και να πηγαίνουν στο θέατρο και όχι στα μπαρ... Ενώ ήταν εξίσου πιεστικός ως προς την εκπαίδευση τους «απαιτώντας» να έχουν ανώτατη μόρφωση.
Ο μοναχογιός του Ραζβάν ήταν και η αδυναμία του με τον Μιρτσέα συχνά, πυκνά να εμφανίζεται στα επίσημα της Τούμπας. Μάλιστα λίγο πριν υποστεί το δεύτερος έμφραγμα που αποδείχθηκε μοιραίο, φέρεται να του ζήτησε εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό...
Η ανακίνωση του ΠΑΟΚ:
Με ανάρτηση στoυς επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο του πατέρα του προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα. Στα 80 του, ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, έφυγε σήμερα (7/4) από τη ζωή μετά από δεκαήμερη «μάχη».
Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:
«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλό ταξίδι...».
