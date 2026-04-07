Η FIFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανίας για τα ρατσιτσικά συνθήματα στο ματς με την Αίγυπτο
Το σύνθημα «όποιος δεν πηδάει είναι μουσουλμάνος» που ακούστηκε κατά τη διάρκαι της φιλικής αναμέτρησης προκάλεσε την παρέμβαση της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου

Η FIFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αιγύπτου στο γήπεδο της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη, όπως ενημέρωσε η ίδια η ομοσπονδία με επίσημη ανακοίνωση της.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα από την εξέδρα («Όποιος δεν πηδάει είναι μουσουλμάνος»), τα οποία έκαναν τον γύρο του κόσμου και πλέον αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη FIFA.

Ο διαιτητής κατέγραψε τα περιστατικά στο φύλλο αγώνα, γεγονός που οδήγησε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Οι κυρώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ισπανική ομοσπονδία κυμαίνονται από χρηματικό πρόστιμο έως την υποχρέωση προβολής μηνυμάτων κατά του ρατσισμού στους επόμενους αγώνες. Δεν αναμένεται, πάντως, να επιβληθεί τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών.

Η FIFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε θέματα ρατσισμού. Τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί δυναμικά κατά τέτοιων φαινομένων και έχει στηρίξει, για παράδειγμα, τον Βινίσιους τζούνιορ στον αγώνα του απέναντι σε ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε σε γήπεδα, όπως σε αγώνα Champions League στη Λισαβόνα απέναντι στη Μπενφίκα.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης