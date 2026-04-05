Η Λιντς 4-2 την Γουέστ Χαμ στα πέναλτι και προκρίθηκε στους 4 του Κυπέλλου Αγγλίας, «διπλό» της Θέλτα 3-2 στη Βαλένθια, δείτε γκολ από την Ευρώπη
SPORTS
Γουέστ Χαμ Λιντς FA Cup Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga La Liga Μπολόνια Τορίνο Serie A Μπιλμπάο Σεβίλλη Θέλτα

Η Λιντς 4-2 την Γουέστ Χαμ στα πέναλτι και προκρίθηκε στους 4 του Κυπέλλου Αγγλίας, «διπλό» της Θέλτα 3-2 στη Βαλένθια, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Νίκη της Χετάφε 2-0 την Μπιλμπάο, η Άιντραχτ 2-2 με την Κολωνία, η Μπολονία 2-1 στην έδρα της Κρεμονέζε

Η Λιντς 4-2 την Γουέστ Χαμ στα πέναλτι και προκρίθηκε στους 4 του Κυπέλλου Αγγλίας, «διπλό» της Θέλτα 3-2 στη Βαλένθια, δείτε γκολ από την Ευρώπη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο FA Cup, η Λιντς πήρε την πρόκριση σε ματς θρίλερ με την Γουέστ Χαμ στα πέναλτι. Η ομάδα από τα Μίντλαντς ήταν μπροστά με 2-0 μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως ισοφαρίστηκε στο τέλος με δύο γκολ. 

Στη ρουλέτα των πέναλτι η ομάδα του Φάρκε ήταν πιο ψύχραιμη και έκανε τη δουλειά της με 2-4.

Στη La Liga η Μπιλμπάο συνεχίζει τον κατήφορό της, έχασε την έδρα της Χετάφε με 2-0. Η Οβιέδο νίκησε 1-0 την Σεβίλλη, ενώ η Θέλτα πήρε τεράστιο διπλό, 3-2 μέσα στη Βαλένθια. 

Στη Bundesliga, με δύο ισοπαλίες τελείωσε η αγωνιστική. Ουνιόν Βερολίνου - Ζανκτ Πάουλι 1-1 και Άιντραχτ - Κολωνία με το χορταστικό 2-2. 

Στη Serie A η Μπολόνια πανηγύρισε μεγάλη νίκη 2-1 στην έδρα της Κρεμονέζε, ενώ και η Τορίνο επικράτησε 0-1 της Πίζα. 


Κύπελλο Αγγλίας (προημιτελικοί)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0



Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 7-0

Κλείσιμο


Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 2-1

Γουέστ Χαμ-Λιντς 2-2 (2-4πεν) 


La Liga (30η αγωνιστικη)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)

Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν, 83' Μέντεζ)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)

Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (14' Βάσκες, 90' Σατριάνο)

Βαλένθια-Θέλτα 2-3 (12', 90'+ Ροντρίγκες-56' Μορίμπα, 60' Λόπες, 81' Σβέντμπεργκ)

Οβιέδο-Σεβίλη 1-0 (7' Βίνας)

Αλαβές-Οσασούνα 2-2

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 76
Ρεάλ Μαδρίτης 69
Βιγιαρεάλ 58 -29αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 45
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41
Χετάφε 41
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 38
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34 -29αγ.
Αλαβές 32
Σεβίλλη 31
Μαγιόρκα 31
Έλτσε 29
Λεβάντε 26
Οβιέδο 24



Bundesliga (28η αγωνιστική):
Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ 6-3 (30', 44' Γκριμάλδο, 53' Σικ, 68' Ταπσόμπα, 73' Μάζα, 90'+ Τίλμαν-16' Βιντ, 31' Μέλε, 38' Ερικσεν)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (46' Μανζάμπι, 71' Χόλερ-81', 90'+2' Μπίσοφ, 90'+9' Καρλ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 1-2 (90'+ Μούσα-14' Νούσα, 52' Καρντόσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Χαϊντενχάιμ 2-2 (16' Μόιχα, 74' Ονοράτ-26' Μάινκα, 64' Μπους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Μάιντς 1-2 (23' Ασλάνι-13', 79' Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ 1-1 (60' Κονιγκστόφερ-22' Τσάβες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-2 (90'+4' Αντεγιέμι, 90'+6' Μπραντ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι 1-1 (52' Ιλιτς-25' Λάγκε)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολονία 2-2 (66' Μπούρκχαρτ, 69' Καλιμουεντό-70' Καμίνσκι, 83' Κάστρο Μόντες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73
Ντόρτμουντ 64
Λειψία 53
Στουτγκάρδη 53
Χοφενχάιμ 50
Λεβερκούζεν 49
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 39
Φράιμπουργκ 37
Μάιντς 33
Άουγκσμπουργκ 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 30
Βέρντερ Βρέμης 28
Κολονία 27
Ζανκτ Πάουλι 25
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 16



Serie A (31η αγωνιστική):
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1 (50' Γκαρσία-78' Πιναμόντι-30' Εσπόζιτο)

Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1 (82' Φατζόλι)



Λάτσιο-Πάρμα 1-1 (77’ Νοσλίν - 15’ Ντελπράτο)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2 (90'+ Μπονατσόλι-3' Ζοάο Μάριο, 16' Ρόου)

Πίζα-Τορίνο 0-1 (80' Άνταμς)

Ίντερ-Ρόμα 5-2

Ουντινέζε-Κόμο 6/4

Λέτσε-Αταλάντα 6/4

Γιουβέντους-Τζένοα 6/4

Νάπολι-Μίλαν 6/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 57 -30αγ.
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 54 
Αταλάντα 50 -30αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 44
Σασουόλο 42
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Τορίνο 36
Πάρμα 35
Τζένοα 33 -30αγ.
Φιορεντίνα 32
Κάλιαρι 30
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27 -30αγ.
Βερόνα 18
Πίζα 18
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

