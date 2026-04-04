Απίθανη νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις και υπογραφή Καρλ για την Μπάγερν Μονάχου, 3-2 τη Φράιμπουργκ, δείτε τα γκολ
Η Φράιμπουργκ προηγήθηκε 2-0 στο 71' αλλά η Μπάγερν με Μπίσοφ και Καρλ πήρε το τρίποντο

Τα νέα αστέρια, Τομ Μπίσοφ και Λέναρντ Καρλ, χάρισαν τη μεγάλη νίκη στην Μπάγερν Μονάχου. 

Οι Βαυαροί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα της Φράιμπουργκ, αλλά τελικά κατάφεραν στις καθυστερήσεις με τα δύο μεγάλα ταλέντα τους να κάνουν τη ανατροπή και να πάρουν τη νίκη με 3-2, για την 28η αγωνιστική, με την οποία επέστρεψε η δράση στην Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι ανέλαβαν αρχικά τον έλεγχο και κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα με τα γκολ των Μανζάμπι (46') και Χόλερ (71'), ενώ οι Βαυαροί δυσκολεύονταν μέσα στην αντίπαλη άμυνα και φαινόταν η μεγάλη απουσία του τραυματία αρχισκόρερ τους, Χάρι Κέιν.

Η ομάδα πάντως του Βενσάν Κομπανί κατάφερε να μειώσει με τον 20χρονο Μπίσοφ στο 81ο λεπτό και πίεσε στα τελευταία λεπτά για το γκολ της ισοφάρισης, με τον νεαρό επιθετικό να στέλνει για δεύτερη φορά στα δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ο 18χρονος εξτρέμ, Λέναρντ Καρλ, ανέτρεψε το σκορ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων!

Να σημειωθεί πως η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου δοκιμάζεται στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ (7/4), στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Champions League, ενώ η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ υποδέχεται τη Θέλτα (9/4), στο πρώτο ματς στους «8» του Europa League.

Από εκεί και πέρα η Λειψία δεν είχε πρόβλημα στη Βρέμη κόντρα στη Βέρντερ (2-1), ενώ η Βόλσφμπουργκ κατάφερε να προηγηθεί μέσα στο «Μπάι Αρίνα» ακόμη και με 3-1, αλλά στο τέλος λύγισε και ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν με 6-3. Αξίζει να σημειωθεί πως οι «λύκοι» είχαν προηγηθεί νωρίς, καθώς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρήκε με κεφαλιά σχεδόν από το κέντρο (!) τον Γιόνας Βιντ στο 16ο λεπτό.

Η άμυνα των γηπεδούχων απομάκρυνε την μπάλα, ο Ελληνας στόπερ, που είχε ανέβει πάνω από το κέντρο πήρε την κεφαλιά, ο Βιντ έβαλε το σώμα του καλύτερά από τον Λοΐκ Μπαντέ και με το αριστερό νίκησε τον Μαρκ Φλέκεν για το 0-1. Αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του Κουλιεράκη συνολικά με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, η πρώτη του τη φετινή σεζόν, ενώ έχει σημειώσει και δύο γκολ.

Στο μεταξύ, η Αουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στο αρχικό σχήμα της, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο Αμβούργο από την τοπική ομάδα (1-1).

Bundesliga (28η)

Λεβερκούζεν - Βόλφσμπουργκ 6-3 (30', 44' Γκριμάλδο, 53' Σικ, 68' Ταπσόμπα, 73' Μάζα, 90'+ Τίλμαν-16' Βιντ, 31' Μέλε, 38' Ερικσεν)

9(!) GOALS In Crazy COMEBACK! | BAYER 04 LEVERKUSEN - VFL WOLFSBURG | Highlights | Bundesliga 25/26


Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (46' Μανζάμπι, 71' Χόλερ-81', 90'+2' Μπίσοφ, 90'+9' Καρλ)

HE IS HIM! Karl-Matchwinner At 90'+9! | SC FREIBURG - FC BAYERN | Highlights | MD 28 – Bundesliga


Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 1-2 (90'+ Μούσα-14' Νούσα, 52' Καρντόσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γκλάντμπαχ-Χαϊντενχάιμ 2-2 (16' Μόιχα, 74' Ονοράτ-26' Μάινκα, 64' Μπους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Χοφενχάιμ-Μάιντς 1-2 (23' Ασλάνι-13', 79' Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ 1-1 (60' Κονιγκστόφερ-22' Τσάβες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι 5/4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 5/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73

Ντόρτμουντ 61 -27αγ

Στουτγκάρδη 53 -27αγ

Λειψία 53

Χοφενχάιμ 50

Λεβερκούζεν 49

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38 -27αγ

Φράιμπουργκ 37

Μάιντς 33

Άουγκσμπουργκ 32

Ουνιόν Βερολίνου 31 -27αγ

Αμβούργο 31

Γκλάντμπαχ 30

Βέρντερ Βρέμης 28

Κολωνία 26 -27αγ

Ζανκτ Πάουλι 24 -27αγ

Βόλφσμπουργκ 21

Χαϊντενχάιμ 16
