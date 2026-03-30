Λαρεντζάκης: «Είμαι πάντα έτοιμος να βοηθήσω, έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω», βίντεο
Όσα δήλωσε ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετά το διπλό μέσα στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 101-94 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και μίλησε για την επιθετική εμφάνιση των ερυθρολεύκων, για την προσωπική του εμφάνιση, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του, αλλά και για την σχέση του με τον Εβάν Φουρνιέ.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε
Για τη νίκη: «Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί στην ουσία βαθμολογικά δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, οπότε πάντα σε αυτά τα παιχνίδια παίζεις για το κλαμπ, για τους οπαδούς σου, για εσένα προσωπικά και προσπαθείς να είσαι ανταγωνιστικός. Κερδίσαμε, βάλαμε αρκετά σουτ και είχαμε ρυθμό στην επίθεση και κερδίσαμε το παιχνίδι».
Σχετικά, με τον Χολ που είπε πως το παιχνίδι έγινε πιο διασκεδαστικό μετά τις αποβολές του Ντόρσεϊ και Ναν: «Σίγουρα, γιατί βρήκα και εγώ την ευκαιρία και εμένα με βόλεψε αυτό. Καλό είναι αυτό να μην γίνεται, σίγουρα καταλαβαίνω ότι το πάθος και η ένταση είναι μεγάλη, θα ξεφύγουν τα πράγματα, αλλά μέχρι εκεί».
Για την εμφάνισή του: «Δεν νιώθω κάπως συγκεκριμένα. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί βοήθησα να κερδίσει η ομάδα και ήμουν θετικός. Από εκεί και πέρα, πάντα δουλεύω καθημερινά για να είμαι έτοιμος όποτε μου δοθεί η ευκαιρία για να βοηθήσω. Έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω.
Σίγουρα, τώρα έτυχε εγώ να βγω στο παιχνίδι. Μπορεί να ήταν ο Άλεκ, ο Ντόντα, το μπάσκετ έχει πάντα διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Θεωρώ, πως είμαστε μία πολύ γεμάτη ομάδα και ελπίζω να έχουμε ένα αίσιο τέλος».
Για το τί του είπε ο Φουρνιέ στο τέλος: «Δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, έχουμε μία πάρα πολύ καλή σχέση και πάντα με βοηθάει και είναι εκεί».
Για το ματς κόντρα στη Βιλερμπάν: «Να ηρεμήσουμε, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ».
