Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Βαθμολογική ανάσα για το Μαρούσι, 92-71 τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη
Ανέβηκε στο 5-17 στη βαθμολογία της Basket League το Μαρούσι
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε το Μαρούσι στο «Ιβανώφειο», επικρατώντας του Ηρακλή με 72-91 για την 23η «στροφή» της Stoiximan GBL.
Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας σε φοβερή μέρα τους Γουόκερ και Περάντες που σκόραραν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα, πέτυχαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα και πήραν βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.
Ηρακλής - Μαρούσι: Ο αγώνας
Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για τον Ηρακλή ο οποίος ήταν εύστοχος (4/5) δίποντα και μπόρεσε να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Φάντερμπεργκ να έχει 7 πόντους και να… οδηγεί την ομάδα του (16-9, 5’). Το Μαρούσι, βελτίωσε την άμυνά του και κατάφερε να μειώσει προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-19, 9’) με τον Γουόκερ να είναι… καυτός 6π.(2/2 τρίποντα), 1 ασίστ.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, παρουσιάστηκε ανώτερη των Θεσσαλονικιών και μπόρεσε να… ψαλιδίσει περισσότερο, φτάνοντας το ματς στον πόντο (33-32, 15’), ενώ στη συνέχεια πέρασε και μπροστά με καλάθι του Πάπας (34-36, 17’). Προς το φινάλε του πρώτου μέρος οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του Ηρακλή και είχαν το πλεονέκτημα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +1 (47-48, 20’).
Κυριαρχία του Αμαρουσίου
Μετά την ανάπαυλα ο Γουόκερ μπήκε ορεξάτος και διεύρυνε την απόσταση για την ομάδα του στους οκτώ (47-55, 12’), τρέχοντας επιμέρους σερί 7-0. Ο Ηρακλής είχε απάντηση και μέσα από την καλή κυκλοφορία της μπάλας, μείωσε στον πόντο (57-58, 25’), μετά από εύστοχο τρίποντο του Νίκου Καμπουρίδη. Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μετά από τρίποντο του Τζόρνταν Γουόκερ (14π.) (59-69, 29’).
Η έναρξη της 4ης περιόδου ξεκίνησε με τον Ηρακλή να κάνει σερί 5-0 (63-69, 32'), όμως στη συνέχεια να υποπίπτει σε λάθη και το Μαρούσι να το εκμεταλλεύεται με τον Γουίλιαμς να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και δίνει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (63-74, 33'), ενώ λίγο αργότερα «εκτόξευσε» την απόσταση του σκορ στους 20 (63-83, 35').
Το Μαρούσι έλεγξε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει έως την 5η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίρνοντας βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
