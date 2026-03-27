Έπαιξε με πόνους στο στομάχι ο Χουάντσο, πήγε στο νοσοκομείο μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Μονακό με τον Ισπανό να έχει 11 πόντους και σημαντική συνεισφορά στην άμυνα
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της... μισής Μονακό στο Telekom Center, ωστόσο τα απρόοπτα δεν έλειψαν και σήμερα για τους «πράσινους».
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι, έσφιξε τα δόντια και έπαιξε μέχρι το τέλος, με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις και πλέον μένει να φανεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άσος του «τριφυλλιού».
