Κραυγή αγωνίας από την Μπαντόσα: Μερικές φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου

Η τενίστρια από την Ισπανία, που υπήρξε για μεγάλο διάστημα σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, κάποτε ήταν Νο2 και τώρα είναι εκτός top-100 στην παγκόσμια κατάταξη και δηλώνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί τον φόβο που νιώθει





Πάουλα Μπαντόσα είχε διακόψει τη σεζόν του 2025 τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να ενισχύσει την αποθεραπεία της, όμως δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και νίκες μετά την επιστροφή της στις αρχές της φετινής χρονιάς.Επέλεξε αρχικά να αγωνιστεί σε χαμηλότερου επιπέδου διοργάνωση (στο Challenger του Όστιν των ΗΠΑ) νωρίτερα μέσα στον μήνα, καταγράφοντας τρεις νίκες πριν τελικά αποκλειστεί στα ημιτελικά.Στη συνέχεια σημείωσε νίκη στον πρώτο της αγώνα στο Miami Open, όμως αποκλείστηκε εύκολα στον δεύτερο γύρο από την ανερχόμενη Αμερικανίδα Ίβα Γιόβιτς.Η Ισπανίδα μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα μέσω Instagram, παραδεχόμενη επίσης ότι βιώνει «φόβο» και ότι βρίσκεται «πολύ μακριά από την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».«Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Είναι τόσο άσχημος. Μερικές φορές νιώθω πως δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου», έγραψε.«Τα συναισθήματα είναι αφόρητα και νιώθω σαν να πνίγομαι. Οι αμφιβολίες με κυριεύουν και αισθάνομαι χαμένη μέσα σε μια θάλασσα συναισθημάτων.Υπάρχουν μέρες που νιώθω αρκετά δυνατή και άλλες που το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό… και αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω.Πιστεύω όμως πως ναι. Γιατί αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι πάντα επιστρέφω. Μετατρέπω τον πόνο σε δύναμη, σωστά; Γιατί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά;Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα: θα συνεχίσω να προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι είμαι πολύ μακριά από την καλύτερη εκδοχή μου, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή υπάρχει ακόμη μέσα μου».Η Μπαντόσα έχει μιλήσει εκτενώς στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ψυχική της υγεία, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε πως ετοιμάζει τη δική της σειρά μαγιό, σε μια κίνηση που δείχνει ότι σκέφτεται και το μέλλον της εκτός γηπέδων.

«Μπορεί να μη με θυμούνται επειδή κατέκτησα τους περισσότερους τίτλους, αλλά θέλω να με θυμούνται γι’ αυτό. Για αυτές τις στιγμές. Για το ότι η Πάουλα κατάφερε να αντέξει.



Κάθε παιδί που περνά δύσκολες στιγμές να σκεφτεί εμένα και να πει: “Αν τα κατάφερε εκείνη, μπορώ κι εγώ”.



Γι’ αυτό είμαι ακόμη εδώ. Γιατί θα αποδείξω ξανά ότι μπορώ να το ξεπεράσω. Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω».