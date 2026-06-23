Το «ευχαριστώ» του Άδωνι Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα Μονάδα Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς στο ΠΓΝ Ρίου
Το «ευχαριστώ» του Άδωνι Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα Μονάδα Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς στο ΠΓΝ Ρίου
Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» η οποία κατασκευάζεται με δωρεά της Μαριάννας Λάτση, θα είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο του 2027 - Το νοσοκομείο του Ρίου παίρνει ζωή για άλλα 20 χρόνια, ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Την πρόοδο των έργων αναβάθμισης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου παρουσίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας παράλληλα και βίντεο από τη σημερινή επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος», η οποία κατασκευάζεται με δωρεά της Μαριάννας Λάτση, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για τη συμβολή της.
«Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κα Μαριάννα Λάτση, για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς "Νίκος Κούρκουλος". Η νέα μονάδα θα είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα εγκαίνια της νέας δομής προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνεται η πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικής επιφάνειας 1.200 τετραγωνικών μέτρων.
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή νέας πτέρυγας επιπλέον 1.200 τετραγωνικών μέτρων, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των χώρων των ΤΕΠ του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το έργο συνοδεύεται και από την προσθήκη 52 νέων κλινών στην Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ Ρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών τμημάτων και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα ράντζα.
«Διπλασιάζουμε τα ΤΕΠ στο Ρίο, προσθέτουμε άλλα 52 κρεβάτια στην Παθολογική Κλινική του και εξαφανίζουμε τα ράντζα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς μας εκεί εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ευχαριστώ την μεγάλη Κυρία του ΕΣΥ την κα Μαριάννα Λάτση για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος». Η ομορφότερη και καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, εγκαίνια στις αρχές του 2027. Παράλληλα με κρατικούς πόρους του ΤΑΑ ολοκληρώνουμε εντός του θέρους την πλήρη ανακαίνιση των παλαιών ΤΕΠ των 1200 τμ και παράλληλα ολοκληρώνουμε και την κατασκευή της επέκτασης του με επιπλέον 1200 τμ σε νέο κτίριο. Δηλαδή διπλασιάζουμε τα ΤΕΠ στο Ρίο, προσθέτουμε άλλα 52 κρεβάτια στην παθολογική κλινική του και εξαφανίζουμε τα ράντζα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς μας εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Η επίσκεψη μου στο Ρίο σήμερα πήγε υπέροχα»
Δείτε βίντεο
Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος», η οποία κατασκευάζεται με δωρεά της Μαριάννας Λάτση, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για τη συμβολή της.
«Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κα Μαριάννα Λάτση, για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς "Νίκος Κούρκουλος". Η νέα μονάδα θα είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα εγκαίνια της νέας δομής προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνεται η πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικής επιφάνειας 1.200 τετραγωνικών μέτρων.
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή νέας πτέρυγας επιπλέον 1.200 τετραγωνικών μέτρων, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των χώρων των ΤΕΠ του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το έργο συνοδεύεται και από την προσθήκη 52 νέων κλινών στην Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ Ρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών τμημάτων και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα ράντζα.
«Διπλασιάζουμε τα ΤΕΠ στο Ρίο, προσθέτουμε άλλα 52 κρεβάτια στην Παθολογική Κλινική του και εξαφανίζουμε τα ράντζα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς μας εκεί εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ευχαριστώ την μεγάλη Κυρία του ΕΣΥ την κα Μαριάννα Λάτση για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος». Η ομορφότερη και καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, εγκαίνια στις αρχές του 2027. Παράλληλα με κρατικούς πόρους του ΤΑΑ ολοκληρώνουμε εντός του θέρους την πλήρη ανακαίνιση των παλαιών ΤΕΠ των 1200 τμ και παράλληλα ολοκληρώνουμε και την κατασκευή της επέκτασης του με επιπλέον 1200 τμ σε νέο κτίριο. Δηλαδή διπλασιάζουμε τα ΤΕΠ στο Ρίο, προσθέτουμε άλλα 52 κρεβάτια στην παθολογική κλινική του και εξαφανίζουμε τα ράντζα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς μας εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Η επίσκεψη μου στο Ρίο σήμερα πήγε υπέροχα»
Δείτε βίντεο
Ευχαριστώ την μεγάλη Κυρία του ΕΣΥ την κα Μαριάννα Λάτση για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος». Η ομορφότερη και καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, εγκαίνια στις αρχές… pic.twitter.com/aT2hCKvIBI— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 23, 2026
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