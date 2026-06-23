Το «ευχαριστώ» του Άδωνι Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα Μονάδα Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς στο ΠΓΝ Ρίου

Ευχαριστώ την μεγάλη Κυρία του ΕΣΥ την κα Μαριάννα Λάτση για την απίστευτη γενναιοδωρία της, που έδωσε στο ΠΓΝΡ στην Πάτρα αυτή την υπέροχη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς «Νίκος Κούρκουλος». Η ομορφότερη και καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, εγκαίνια στις αρχές… pic.twitter.com/aT2hCKvIBI