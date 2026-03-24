Βιεϊρίνια: «Θέλουμε το πρωτάθλημα, σημαντικό να έχουμε το πρώτο ματς στην Τούμπα»
Tο μεσημέρι της Τρίτης (24/3) έγινε γνωστό πρόγραμμα των Playoffs του πρωταθλήματος για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια ήταν αυτός που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση των playoffs και σε δηλώσεις του τόνισε πόσο σημαντικό είναι ότι το πρώτο παιχνίδι του Δικέφαλου του Βορά θα είναι στην Τούμπα.

Αναλυτικότερα το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) έγινε γνωστό πρόγραμμα των Playoffs του πρωταθλήματος για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσκέσκου να θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια του συλλόγου με φιέστα!

Ο άλλοτε αρχηγός και νυν παράγοντας των ασπρόμαυρων έκανε σαφές πως είναι δύσκολα όλα τα παιχνίδια και θα παλέψουν μέχρι τέλος: «Είναι σημαντικό να έχουν το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα δίπλα στους δικούς μας, θέλουμε να μπούμε καλά στα play off αλλά πιστεύουμε ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα, θα παλέψουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να είμαστε εμείς. Σίγουρα θα είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα».

Όσον αφορά αν παίζει το πρόγραμμα ρόλο, ανέφερε: «Αν θα κερδίσεις το πρωτάθλημα μπορείς να πεις ναι. Είναι έξι ντέρμπι, πρέπει να παίξεις με όλους εντός και εκτός Τούμπας. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο».

Να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ ξεκινάει κόντρα στον Παναθηναϊκό στην 1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου), ενώ κλείνει το μίνι πρωτάθλημα στην έδρα των «πρασίνων» στις 16-17 Μαϊου.
