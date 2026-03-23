Ξεκάθαρος ο Κλοπ για το μέλλον του και όσα γράφονται

Το 2024 αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας, εξηγώντας πως δεν ένιωθε πλέον ότι διέθετε την απαιτούμενη ενέργεια για να συνεχίσει στον ίδιο απαιτητικό ρυθμό.Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, ο Κλοπ ανέλαβε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, καθώς εντάχθηκε στη Red Bull ως Head of Global Soccer, έχοντας την ευθύνη της συνολικής επίβλεψης του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ της εταιρείας και όχι της καθημερινής καθοδήγησης μίας ομάδας.Την ίδια στιγμή, η έντονη φημολογία συνδέει τον Κλοπ είτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης είτε με την εθνική Γερμανίας τον οδηγεί στο να θέλει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η πραγματική κατάσταση γύρω από το μέλλον του.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλοπ:«Δεν σκέφτομαι τα συγκεκριμένα σενάρια αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Ακόμα δεν είμαι στο τέλος της καριέρας μου και δεν έχω φτάσει σε ηλικία για σύνταξη αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια. Προς το παρόν δεν έχω προγραμματίσει κάτι.Όποιος αναφέρει το ενδιαφέρον της Ρεάλ και διαδίδει φήμες περί αποχώρησής μου από την Red Bull αυτό το καλοκαίρι, δεν καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο. Δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου ή με τον μάνατζέρ μου. Όλα είναι απλώς καπνός. Θα αναλάβω επίσης και την Ατλέτικο, ακόμη καλύτερα μαζί με την Ρεάλ! Ζητώ συγγνώμη από την Ρεάλ, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει μαζί μου».