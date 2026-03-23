Τα νεύρα του Τσιτσιπά με τον διαιτητή στην ήττα του με 0-2 από τον Φίς στο Miami Open: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου»
Ο Έλληνας τενίστας διαμαρτυρόταν σε όλο το παιχνίδι για τον φωτισμό του γηπέδου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέστη μια οδυνηρή ήττα από τον Αρτούρ Φις με 0-2 κι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Miami Open μέσα σε 55 λεπτά.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο 27χρονος τενίστας ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τον φωτισμό του γηπέδου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στον διαιτητή ζητώντας του να διευθετήσει άμεσα το θέμα.

Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν μπορούσε να δει την κατεύθυνση της μπάλας, λέγοντας μάλιστα στον διαιτητή ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν είχε επέμβει για να βελτιώσει την ορατότητα στο Hard Rock Stadium.

Ο Έλληνας τενίστας φαίνεται να τού είπε χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για πέντε συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω εκείνος πώς τη βλέπει»

Πηγή: gazzetta.gr
