Miami Open: Βαριά ήττα για τον Τσιτσιπά από τον Φις με 2-0 σετ και αποκλεισμός στον 3ο γύρο
Ο Έλληνας τενίστας έμεινε εκτός συνέχειας σε μόλις 55 λεπτά, παρουσιάζοντας πολλά λάθη και έντονη δυσαρέσκεια για συνθήκες και αποφάσεις

Σε αντίθεση με την αναμέτρηση κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πράξει τα ίδια απέναντι στον Αρτούρ Φις. Στο ματς για τον τρίτο γύρο του Miami Open ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 6-0, 6-1 και γνώρισε τον αποκλεισμό μέσα σε 55 λεπτά από τη συνέχεια του αμερικανικού θεσμού.

Ένα πολύ κακό ματς για τον 27χρονο, ο οποίος έκανε αρκετά λάθη και αναλώθηκε πολύ στα παράπονα στον chair umpire, άλλες φορές για το φωτισμό του court και άλλες φορές για τις αποφάσεις που έρχονταν από τα μηχανήματα.




Υπόθεση 27 λεπτών και bagel από τον Φις

Η αναμέτρηση ξεκίνησε... στραβά για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας βρέθηκε σε θέση σερβίς και να δέχεται break από τον Αρτούς Φις. Από τη μεριά του ο Γάλλος υπερασπίστηκε το... σπάσιμο που έκανε (2-0).

Το πολύ καλό μομέντουμ συνεχίστηκε για τον Γάλλο τενίστα, ο οποίος πέτυχε ακόμη ένα break για το 3-0. Στο αμέσως επόμενο game o Φις κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει διπλό break point του Τσιτσιπά, το οποίο έκανε με εξαιρετικό τρόπο για να υπερασπιστεί ακόμη ένα break του (4-0).

Αυτό επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά στο πρώτο σετ, ώστε ο Φις να κλείσει το σετ με 6-0 και να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Πήρε το game της... τιμής με τον Φις να κυριαρχεί

Παρόμοια με το πρώτο σετ ξεκίνησε και το δεύτερο. Ο Αρτούρ Φις ξεκίνησε με break στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και με love game έκανε το 2-0.

Στο τρίτο game του δεύτερου σετ, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να υπερασπιστεί το σερβίς του και να πάρει το πρώτο του game στο ματς (2-1). Βέβαια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς ο Γάλλος πραγματοποίησε ακόμη ένα νέο σερί.

Με δύο breaks και δύο hold ο Φις έκανε το 6-1 και έκλεισε το δεύτερο σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη. Στον 4ο γύρο του αμερικανικού θεσμού ο Γάλλος θα παίξει κόντρα στον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό.


Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

