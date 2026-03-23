Προβληματίζουν οι γρατζουνιές στο κεφάλι του Πεπ Γκουαρδιόλα
SPORTS
Μάντσεστερ Σίτι Άρσεναλ Πεπ Γκουαρδιόλα League Cup

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να κέρδισε την Άρσεναλ και να κατέκτησε το League Cup, με σκορ 0-2, ωστόσο με τη λήξη της αναμέτρησης, τα βρετανικά ΜΜΕ στάθηκαν σε μία εικόνα που προβλημάτισε και ξύπνησε άσχημες μνήμες του παρελθόντος. Η εικόνα αυτή, είχε να κάνει με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος εμφανίστηκε να έχει έντονες γρατζουνιές στο κεφάλι του, θυμίζοντας ξανά τις εποχές που αυτοτραυματιζόταν όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ομάδα του.

Τότε, ο βρετανικός τύπος είχε κάνει λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση του Ισπανού τεχνικού, με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και να γίνονται πρωτοσέλιδο. Οι εικόνες αυτές, ήρθαν ξανά στο μυαλό όλων, βλέποντας τον Γκουαρδιόλα να έχει ξανά έντονα σημάδια στο κεφάλι.

Μάλιστα οι σχολιαστές του αγώνα, αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στις γρατζουνιές που είχε, τόσο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου (κάνουν λόγο για δύο γρατζουνιές στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του) όσο και στο τέλος του αγώνα, όπου παρατηρήθηκαν περισσότερες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

