Προβληματίζουν οι γρατζουνιές στο κεφάλι του Πεπ Γκουαρδιόλα
Παρά τη νίκη και την κατάκτηση του League Cup, η εικόνα του Ισπανού τεχνικού, προβλημάτισε τα βρετανικά ΜΜΕ
Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να κέρδισε την Άρσεναλ και να κατέκτησε το League Cup, με σκορ 0-2, ωστόσο με τη λήξη της αναμέτρησης, τα βρετανικά ΜΜΕ στάθηκαν σε μία εικόνα που προβλημάτισε και ξύπνησε άσχημες μνήμες του παρελθόντος. Η εικόνα αυτή, είχε να κάνει με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος εμφανίστηκε να έχει έντονες γρατζουνιές στο κεφάλι του, θυμίζοντας ξανά τις εποχές που αυτοτραυματιζόταν όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ομάδα του.
Τότε, ο βρετανικός τύπος είχε κάνει λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση του Ισπανού τεχνικού, με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και να γίνονται πρωτοσέλιδο. Οι εικόνες αυτές, ήρθαν ξανά στο μυαλό όλων, βλέποντας τον Γκουαρδιόλα να έχει ξανά έντονα σημάδια στο κεφάλι.
Μάλιστα οι σχολιαστές του αγώνα, αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στις γρατζουνιές που είχε, τόσο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου (κάνουν λόγο για δύο γρατζουνιές στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του) όσο και στο τέλος του αγώνα, όπου παρατηρήθηκαν περισσότερες.
