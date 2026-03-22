Αποδοκιμασίες προς παίκτες και διοίκηση από τους οπαδούς του Άρη μετά την ήττα από τον ΟΦΗ
Άρης ΟΦΗ Super League 1 Θόδωρος Καρυπίδης

Αποδοκιμασίες προς παίκτες και διοίκηση από τους οπαδούς του Άρη μετά την ήττα από τον ΟΦΗ

Η κανονική διάρκεια έκλεισε με εντός έδρας ήττα για τον Άρη με τον κόσμο της ομάδας να δείχνει την απογοήτευσή του προς τους παίκτες και την διοίκηση

Αποδοκιμασίες προς παίκτες και διοίκηση από τους οπαδούς του Άρη μετά την ήττα από τον ΟΦΗ
Με συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη και των παικτών ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης» στην ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ.

Οι έντονες αποδοκιμασίες άρχισαν από τις αρχές του δεύτερου μέρους, όταν ο Ταξιάρχης Φούντας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ.

Απευθυνόμενοι στους ποδοσφαιριστές, οι οπαδοί του Άρης απαίτησαν… να βγάλουν τη φανέλα καθώς ήταν διαδοχικά και τα συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άρης ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος με μόλις δύο (!) εντός έδρας νίκες και μάλιστα έχει να κερδίσει στη Stoiximan Superleague από τις 26 Ιανουαρίου.

Στα δε τελευταία επτά παιχνίδια έχει περιοριστεί στα μόλις τρία γκολ. Για την ακρίβεια δεν σκόραρε στα τρία τελευταία παιχνίδια.
