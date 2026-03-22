ΑΕΚ - Ηρακλής 100-87: «Καθάρισε» στην 4η περίοδο με κορυφαίο τον Νάναλι, βίντεο
Η Ένωση προελαύνει στο πρωτάθλημα της Basket League και φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει άνετα την 3η θέση στην κανονική διάρκεια
Η ΑΕΚ ανέβασε...ταχύτητα στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ηρακλή με 100-87, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην «Sunel Arena», για την 22η αγωνιστική της Basket League.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα οκτώ πόντων, με τον Έντλερ-Ντέιβις να σκοράρει δύο σερί τρίποντα (2-10), αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε αμέσως (13-13) και παίρνοντας λύσεις στην επίθεση από τους Μπράου και Νάναλι, έκλεισε μπροστά (30-26) το πρώτο δεκάλεπτο.
Στη συνέχεια υπήρξαν εναλλαγές στο σκορ και ο Ηρακλής με τον κορυφαίο του παίκτη, Μωραϊτη (σημείωσε 27 πόντους) να ευστοχεί πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου (54-55).
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεψε δυναμικά καταφέρνοντας να ξεφύγει με επτά πόντους (66-59) αι να κλείσει την τρίτη περίοδο, με τον Λεκαβίτσιους να ευστοχεί από την περιφέρεια (79-72).
Τα ματς έδειχνε να γίνεται θρίλερ στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμςω η ΑΕ με καλή άμυνα μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.
Οι διαιτητές: Συμεωνίδης, Αγραφιώτης, Λόρτος
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 54-55, 79-72, 100-87
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης, Μπράουν 12, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 2, Φίζελ 15, Λεκαβίτσιους 13, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 2, Νάναλι 22, Μπάρτλεϊ 21, Χαραλαμπόπουλος 9.
Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 9, Στρονγκ 14, Κέλι 2, Σμιθ 8, Τσιακμάς 6, Μωραϊτης 27, Γουέρ 8, Καμπουρίδης, Σίλας, Ντέιβις 13, Γιαννίκος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
