ΑΕΚ - Ηρακλής 100-87: «Καθάρισε» στην 4η περίοδο με κορυφαίο τον Νάναλι, βίντεο
ΑΕΚ Ηρακλής Basket League

Η Ένωση προελαύνει στο πρωτάθλημα της Basket League και φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει άνετα την 3η θέση στην κανονική διάρκεια

Η ΑΕΚ ανέβασε...ταχύτητα στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ηρακλή με 100-87, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην «Sunel Arena», για την 22η αγωνιστική της Basket League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα οκτώ πόντων, με τον Έντλερ-Ντέιβις να σκοράρει δύο σερί τρίποντα (2-10), αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε αμέσως (13-13) και παίρνοντας λύσεις στην επίθεση από τους Μπράου και Νάναλι, έκλεισε μπροστά (30-26) το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη συνέχεια υπήρξαν εναλλαγές στο σκορ και ο Ηρακλής με τον κορυφαίο του παίκτη, Μωραϊτη (σημείωσε 27 πόντους) να ευστοχεί πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου (54-55).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεψε δυναμικά καταφέρνοντας να ξεφύγει με επτά πόντους (66-59) αι να κλείσει την τρίτη περίοδο, με τον Λεκαβίτσιους να ευστοχεί από την περιφέρεια (79-72).

Τα ματς έδειχνε να γίνεται θρίλερ στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμςω η ΑΕ με καλή άμυνα μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.


Οι διαιτητές: Συμεωνίδης, Αγραφιώτης, Λόρτος

Κλείσιμο
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 54-55, 79-72, 100-87

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης, Μπράουν 12, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 2, Φίζελ 15, Λεκαβίτσιους 13, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 2, Νάναλι 22, Μπάρτλεϊ 21, Χαραλαμπόπουλος 9.

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 9, Στρονγκ 14, Κέλι 2, Σμιθ 8, Τσιακμάς 6, Μωραϊτης 27, Γουέρ 8, Καμπουρίδης, Σίλας, Ντέιβις 13, Γιαννίκος.

Best of Network

Δείτε Επίσης