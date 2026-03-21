To πρώτο post του Καραλή μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, φωτογραφία
To πρώτο post του Καραλή μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, φωτογραφία
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας
Τεράστιος Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.
Με άλμα στα 6,05μ κέρδισε το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και συνέχισε να γράφει ιστορία. Λίγη ώρα μετά τον τελικό δήλωσε στην ΕΡΤ ότι τα όνειρα δεν έχουν πήχη και σίγουρος ότι θα έρθει και το χρυσό!
Μετά την τελευταία του προσπάθεια στα 6,25μ αγκαλιάστηκε με τον νικητή του αγώνα Μόντο Ντουπλάντις (6,25μ) και εν συνεχεία έβγαλε σέλφι μαζί του και με τον Κέρτις Μάρσαλ (3ος με 6μ) και την ανέβασε χωρίς σχόλιο στα social media.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μόντο Ντουπλάντις χειροκρότησε τον Εμμανουήλ Καραλή στην τελευταία του προσπάθεια.
Με άλμα στα 6,05μ κέρδισε το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και συνέχισε να γράφει ιστορία. Λίγη ώρα μετά τον τελικό δήλωσε στην ΕΡΤ ότι τα όνειρα δεν έχουν πήχη και σίγουρος ότι θα έρθει και το χρυσό!
Μετά την τελευταία του προσπάθεια στα 6,25μ αγκαλιάστηκε με τον νικητή του αγώνα Μόντο Ντουπλάντις (6,25μ) και εν συνεχεία έβγαλε σέλφι μαζί του και με τον Κέρτις Μάρσαλ (3ος με 6μ) και την ανέβασε χωρίς σχόλιο στα social media.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μόντο Ντουπλάντις χειροκρότησε τον Εμμανουήλ Καραλή στην τελευταία του προσπάθεια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE