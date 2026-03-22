Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε στα... κρυφά την αγαπημένη του Ντεζιρέ

Λίγο πριν τον θρησκευτικό γάμο τους το καλοκαίρι στις Κάννες, ο Μόντο Ντουπλάντις και Ντεζιρέ Ινγκλάντερ παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης για... γραφειοκρατικούς λόγους

Την ίδια στιγμή, σε ερώτηση δημοσιογράφων για τα τουρνουά που θα χάσει τον Ιούνιο, προκειμένου να παντρευτεί, ο Μόντο έδωσε μία αποστομωτική απάντηση: «Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται; Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά, λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία».